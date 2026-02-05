Комуналку перерахують автоматично: яких послуг це стосується

З 1 січня українцям автоматично перераховуватимуть плату за комунальні послуги, щоб уникнути переплат за тепло і воду після російських атак. Про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко після зустрічі з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

Автоматичний перерахунок: що потрібно знати

Згідно з рішенням Кабміну, споживачі не повинні платити за послуги, які фактично не надавалися через ворожі обстріли чи технічні збої.

Які послуги охоплює:

теплопостачання,

водопостачання,

вивезення побутових відходів.

Перерахунок здійснюється за період з 1 січня 2026 року. Процес має бути автоматичним. Громадянам не потрібно писати жодних заяв — комунальні підприємства зобов'язані самостійно оновити дані.

Зміни мають відобразитися у платіжках, які надійдуть споживачам вже у лютому.

Свириденко доручила Держпродспоживслужбі забезпечити суворий нагляд за тим, як надавачі послуг виконують постанову Кабміну.

«Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати», — наголосила Свириденко.

За її словами, Держпродспоживслужба має реагувати на кожен випадок порушення прав українців.