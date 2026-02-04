Multi від Мінфін
4 лютого 2026, 19:31

Паливна лихоманка: у січні ціни на АЗС різко пішли вгору

Перший місяць 2026 року став справжнім випробуванням для українського паливного ринку. Поєднання зростання світових котирувань нафти, девальвації гривні та енергетичного дефіциту призвело до стрімкого здорожчання ресурсів, особливо в гуртовому сегменті. Про це повідомляє галузеве видання enkorr із посиланням на дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Паливна лихоманка: у січні ціни на АЗС різко пішли вгору
Фото: pixabay

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фактори зростання: нафта, валюта та генератори

Січневий спокій швидко змінився ціновим ралі через кілька ключових причин:

  • Світові котирування. Нафта по $70 за барель підняла європейські ціни на бензин на $76/т, а на дизель — на рекордні $131/т.
  • Курс валют. Зростання долара та євро на міжбанку додало до вартості кожного літра пального понад 0,90 грн.
  • Генераторний попит. Через перебої з електропостачанням споживання бензину на АЗС підскочило на 25−40%, до чого ринок виявився не зовсім готовим.

Гуртові ціни vs Стели АЗС

Ситуація в гурті розвивалася значно агресивніше, ніж у роздробі, через обмежені запаси бензину:

  • Бензин А-95: у гурті злетів на 7,86 грн/л (до 56,83 грн/л), тоді як на заправках ціна зросла в середньому на 2,39 грн/л (до 60,65 грн/л).
  • Дизель: завдяки рекордним запасам (800 тис. т у грудні) подорожчав менш суттєво: на 4,51 грн/л у гурті та на 1,95 грн/л у роздробі (до 60,26 грн/л).

«Арктика» — дефіцитний хіт сезону

Справжнім температурним та ціновим шоком став арктичний дизель. Через надвисоку морозостійкість та ажіотажний попит його ціна на преміальних АЗС (SOCAR, OKKO, WOG) підскочила на 8−10 грн/л, сягнувши позначок 72,99−74,99 грн/л. Попри високу ціну, пальне швидко зникає з колонок.

Хроніки мереж: від преміуму до дискаунтерів

Преміум-сегмент: ОККО, WOG та UPG підняли ціни на стандартне пальне на 2 грн/л. Найвищі цінники на звичайний бензин зафіксовані у Grand Petrol — 64,99 грн/л.

Дискаунтери: Найбільше бензин здорожчав у «БРСМ-Нафти» — на 4,23 грн/л, проте мережа залишається у десятці найдешевших. Найнижчі ціни на А-95 наразі пропонують «Укр-Петроль» (55,50 грн/л) та «Фактор» (56,00 грн/л).

Читайте також: Зарядка електрокара на швидкісних станціях зрівнялась за ціною з бензином

Прогноз на лютий

Експерти очікують подальшого зростання цін. Генераторний попит залишатиметься високим через складну ситуацію в енергетиці. Проте очікуване збільшення імпорту бензину в лютому має дещо вгамувати ажіотаж у гуртовому секторі. Вирішальними факторами залишаться стабільність гривні та геополітична ситуація на Близькому Сході.

Роздрібні ціни на пальне у січні 2026 р., грн/л:

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
