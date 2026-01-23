Зарядка електрокара на швидкісних станціях зрівнялась за ціною з бензином

З 20-х чисел січня 2026 року вартість зарядки електромобілів в Україні різко зросла — тарифи підскочили у півтора раза. На швидкісних публічних станціях ціна за кіловат-годину сягнула позначки 30−32 гривні, тоді як раніше вона коливалася в межах 18−20 гривень. Таке подорожчання робить використання електрокарів при заряджанні на публічних терміналах економічно невигідним порівняно з дизельними та навіть бензиновими авто.

Причини цінового стрибка

Ключовим фактором різкого подорожчання стали зміни в енергетичному законодавстві. Національний регулятор (НКРЕКП) підвищив граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Це було зроблено для того, щоб стимулювати закупівлю імпортної електрики під час пікових навантажень на мережу.

У результаті власники зарядних станцій, які купують енергію за комерційними тарифами, були змушені переглянути свої прайси. Попередні розцінки стали для них збитковими. Хоча цінники змінили ще не всі оператори, процес оновлення тарифів відбувається дуже швидко по всій країні.

Математика витрат: електрокар проти ДВЗ

За нового тарифу 29,99 грн/кВт·год вартість повної зарядки батареї ємністю 60−70 кВт·год наближається до ціни повного бака малолітражного бензинового авто. Щоб зрозуміти реальну економіку, варто рахувати вартість проїзду одного кілометра.

Ось як виглядають розрахунки для популярних моделей електрокарів за новим тарифом:

Nissan Leaf (40 кВт·год): 5,10 грн/км (повна зарядка — 1 200 грн).

Tesla Model 3 RWD (~60 кВт·год): 4,50 грн/км (повна зарядка — 1 800 грн).

VW ID.4 (77 кВт·год): 5,70 грн/км (повна зарядка — 2 310 грн).

Hyundai Kona Electric (64 кВт·год): 4,80 грн/км (повна зарядка — 1 920 грн).

Для порівняння, станом на 22 січня 2026 року середня ціна бензину А-95 становить 59,56 грн/л, а дизеля — 59,24 грн/л.

Бензинове авто C-класу (витрата 7,5 л/100 км): вартість кілометра — 4,5 грн.

Дизельне авто C-класу (витрата 5,5 л/100 км): вартість кілометра — 3,3 грн.

Економічний вирок

Аналіз показує, що публічна зарядка робить експлуатацію електромобіля дорожчою за їзду на дизельному авто (3,3−3,8 грн/км) і порівнянною з витратами на бензиновий автомобіль (4,5−5,1 грн/км). Електромобіль втрачає свою головну перевагу — дешевизну експлуатації, якщо водій покладається виключно на швидкісні зарядні станції.