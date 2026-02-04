Європейський депозитарій Euroclear за підсумками 2025 року отримав 5 млрд євро процентних доходів від інвестування заблокованих російських активів, що на 26% менше, ніж у попередньому році. 1,4 млрд євро з цієї суми переведуть у фонд для України. Про це йдеться у звіті депозитарію від 4 лютого.
Україна отримає від Euroclear 1,4 млрд євро
Чому зменшилися доходи
Таку динаміку компанія пояснює зниженням процентних ставок. Для порівняння, у 2024 році доходи від цих активів становили 6,9 млрд євро у 2023 році — 4,4 млрд євро, у 2022 році — 821 млн євро.
Скільки отримає Україна
3,3 млрд євро доходів від заморожених російських активів будуть спрямовані до Європейського фонду для України. Перший платіж на 1,6 млрд євро вже був перерахований у липні 2025 року, другий — близько 1,4 млрд євро очікується на початку 2026 року.
Крім того, податкові виплати з доходів, отриманих від російських активів, у 2025 році склали 1,1 млрд євро.
