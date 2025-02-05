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5 лютого 2025, 16:01

Україна в березні отримає черговий транш від Euroclear на 2 млрд євро

Сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear (Бельгія) становить 183 млрд євро. З доходів від них Україна отримає в березні 2025 року черговий транш на 2 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euroclear.

Сума заморожених російських активів у депозитарії Euroclear (Бельгія) становить 183 млрд євро.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Euroclear здійснила перший платіж за перше півріччя 2024 року в розмірі близько 1,55 млрд євро в Європейський фонд для України в липні 2024 року. Очікується, що другий платіж за друге півріччя 2024 року відбудеться в березні 2025 року і має становити близько 2 млрд євро», — ідеться в повідомленні.

Як зазначили в депозитарії, вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року призвело до застосування міжнародних санкцій по всьому ринку. Euroclear розглядає застосування міжнародних санкцій як ключове зобов'язання.

Читайте також: ЄК хоче дозволити Euroclear використовувати заморожені активи росії — Politico

«Унаслідок санкцій заблоковані купонні платежі та погашення, що належать підсанкційним організаціям, продовжують накопичуватися на балансі Euroclear Bank. На кінець грудня 2024 року баланс Euroclear Bank становив 212 млрд євро, з яких 183 млрд євро належать до підсанкційних російських активів,

У 2024 році відсотки, що виникають за залишками грошових коштів за активами, що перебувають під санкціями проти росії, склали приблизно 6,9 млрд євро.

З урахуванням бельгійського корпоративного податку ці доходи принесли 1,7 млрд податкових надходжень для бельгійської держави.

Крім того, Euroclear утримала з цієї суми 10% для дотримання вимог до капіталу та управління ризиками

«Поступове зниження ставок призвело до поступового зниження відсоткових доходів, пов'язаних з активами Центрального банку росії, у 2024 році, водночас перспективи майбутніх відсоткових доходів, імовірно, продовжать знижуватися, хоча і залежатимуть від майбутніх рішень з питань політики», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Рада Європейського союзу ввела норми, що зобов'язують центральні депозитарії, в яких зберігаються активи Банку росії на суму понад 1 млн євро, з 15 лютого застосовувати спеціальні правила щодо грошових залишків, що накопичуються у них через обмежувальні заходи проти росії.

Тепер депозитарії мають вести окремий облік таких коштів і також окремо враховувати прибуток, отриманий із цих активів. Вони не мають права самостійно розпоряджатися цим прибутком, у тому числі спрямовувати його на виплати дивідендів. Прибуток, отриманий від інвестування скупчених активів, з 15 лютого має спрямовуватися до європейського фонду допомоги Україні.

Читайте: Euroclear у першому кварталі заробив1,56 млрд євро на заморожених російських активах

Прибуток, отриманий від заблокованих активів ЦБ росії в 2022—2023 роках, влада ЄС дозволила Euroclear зберегти собі як «страховку» на випадок судових позовів з боку росії чи інших країн. За підсумками всього минулого року депозитарій заробив 4,4 млрд євро від інвестування заморожених російських активів, а в 2022 році — 0,8 млрд євро.

У липні депозитарій здійснив перший перерахування до європейського фонду допомоги Україні на 1,55 млрд євро. Усього ж на кінець вересня Euroclear зарезервував з цією метою 2,888 млрд євро (ця сума включає вже здійснений платіж), випливає з його звітності.

Читайте також: У ЄС вирішили не передавати Україні доходи від заморожених російських активів за 2022−2023 роки — ЗМІ

Депозитарій зазначив, що майбутні доходи від російських активів залежать від мінливих відсоткових ставок в економіці. За підрахунками Euroclear, зниження ставки Європейським центробанком (ЄЦБ) на 0,25 процентного пункту (п.п.) скорочує потенційні відрахування депозитарію до Європейського фонду допомоги Україні в квартальному вираженні на 51 млн євро.

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Джерело: Мінфін
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