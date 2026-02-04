Multi від Мінфін
4 лютого 2026, 17:54

Акції Nintendo обвалилися на 11%: інвестори побоюються за майбутнє Switch 2

У середу, 4 лютого, акції японського ігрового гіганта Nintendo продемонстрували стрімке падіння на 11%. Попри рекордні показники продажів нової консолі Switch 2, ринок занепокоєний відсутністю гучних ігрових релізів та зростанням витрат на виробництво. Про це повідомляє Reuters.

Акції Nintendo обвалилися на 11%: інвестори побоюються за майбутнє Switch 2

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Рекордні продажі проти низьких очікувань

У вівторок компанія з Кіото відзвітувала про успішний святковий сезон для Switch 2. Проте, на думку аналітиків, системі бракує «хітових» ігор, які могли б підтримувати ажіотаж у довгостроковій перспективі.

Nintendo очікує чистий річний прибуток на рівні 350 млрд єн ($2,24 млрд), що значно менше за прогнози аналітиків (406 млрд єн).

«Результати хороші, Switch 2 б'є рекорди, але вони не є вражаючими», — зазначив аналітик Jefferies Атул Гоял.

Жорстка конкуренція та дефіцит контенту

Головне побоювання інвесторів полягає в тому, що нова консоль продає менше ігор, ніж її легендарна попередниця. Nintendo продовжила життя оригінальної консолі Switch за допомогою блокбастерів, включаючи дві великі частини франшизи «The Legend of Zelda».

Ситуацію ускладнює тиск з боку конкурентів:

  • Майбутні хіти: У листопаді очікується вихід Grand Theft Auto VI — ключового релізу Take-Two Interactive, розробленого Rockstar Games, яка забере на себе значну частину уваги геймерів.
  • Популярні сервіси: Конкуренцію за час користувачів складають такі гіганти, як Roblox.

Загроза рентабельності: дорогі чіпи

Окрім проблем з іграми, Nintendo зіткнулася з економічними викликами. Стрімке зростання цін на чипи пам’яті починає тиснути на маржинальність бізнесу.

Хоча цього фінансового року компанія ще тримає удар, експерти Morningstar попереджають: якщо ціни на комплектуючі залишаться високими, прибутковість консолей суттєво впаде вже у наступному фінансовому році.

«Раллі акцій, що тривало на очікуваннях наступника Switch, закінчилося. Тепер платформі потрібно довести свою життєздатність реальними продажами ігор», — резюмують аналітики.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2025 року Nintendo втратила $14 млрд капіталізації на ринку. Інвестори побоювалися, що різке зростання цін на комплектуючі для ігрових консолей зменшить прибуток Nintendo.

Читайте також: Nintendo продала більше 3,5 млн приставок Switch 2 за чотири дні

Успіх першої Nintendo Switch

Перша консоль Nintendo Switch стала хітом продажів. За даними компанії, її продажі становили 146,04 млн одиниць Switch, що робить її другою консоллю Nintendo за обсягом продажів після Nintendo DS (154,02 млн одиниць).

Продажі першої Switch також перевершили інші популярні консолі Nintendo:

  • Nintendo Wii (101,63 млн одиниць),
  • Game Boy (118,69 млн одиниць),
  • Nintendo 3DS (75,94 млн одиниць).

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
