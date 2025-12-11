Nintendo втратила $14 млрд капіталізації на ринку

Інвестори побоюються, що різке зростання цін на комплектуючі для ігрових приставок зменшить прибуток Nintendo. Загалом папери Nintendo падають уже протягом семи із восьми торгових днів у грудні, — ринкова вартість компанії впала приблизно на $14 млрд, підрахував Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Падіння акцій

Nintendo стикається зі стрімким зростанням цін на вбудовану пам'ять — один із ключових компонентів будь-якої ігрової консолі. Це подорожчання торкається відразу двох типів модулів пам'яті:

оперативну пам'ять (RAM), яка забезпечує швидку роботу приставок та відповідає за їхню продуктивність. За даними аналітичної компанії TrendForce, вартість RAM-модулів розміром 12 ГБ для Switch 2 у поточному кварталі зросла на 41%, зазначає Bloomberg.

NAND-модулі, тобто вбудовані накопичувачі консолі, на яких зберігаються ігри та оновлення. Ця технологія в поточному кварталі подорожчала майже на 8%, і це підвищення автоматично торкнулося карт пам'яті, які багатьом користувачам доводиться докуповувати через обмежений обсяг внутрішнього сховища Switch 2.

Збільшення вартості обох видів модулів пам'яті створює подвійний тиск на Nintendo, зауважує Bloomberg: компанії доводиться виробляти консоль дорожче, що скорочує її прибуток, а покупцям доводиться витрачати більше на аксесуари, без яких нова приставка швидко перестає бути зручною.

Додаткове занепокоєння на ринку щодо Nintendo було пов'язане з несподіваним зниженням цін на нову консоль, зауважує Bloomberg. Switch 2 стартувала як ігрова консоль, що найшвидше продається в історії.

Однак залишаються сумніви, чи зможе компанія утримати інтерес до своєї консолі надалі, особливо серед геймерів поза лояльною Nintendo фанбазою, пише Bloomberg.

Вже через 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.