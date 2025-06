Nintendo продала більше 3,5 млн приставок Switch 2 за чотири дні

Компанія Nintendo Co., Ltd. оголосила, що її нову ігрову консоль Nintendo Switch 2 було продано тиражем понад 3,5 млн одиниць по всьому світу за перші чотири дні після релізу 5 червня 2025 року. Це рекордний показник стартового продажу серед усіх ігрових приставок. Про це пише іспанське видання Vandal.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За прогнозами Nintendo, продаж Switch 2 в поточному фінансовому році, який завершиться в березні ‌2026 року, складуть близько 15 млн одиниць. Аналітики вважають, що цей показник може бути перевищений, якщо компанія зможе оперативно наростити виробничі потужності.

За час існування оригінальної консолі Switch (з 2017 року) було продано 152 млн пристроїв. Популярність приставки багато в чому забезпечили такі ігри, як The Legend of Zelda та Animal Crossing: New Horizons.

У Великій Британії було продано понад 160 тисяч штук Switch 2 на старті, в Іспанії — 108 тисяч штук, у Франції — за даними інсайдерів, близько 170 тисяч штук — лише на три країни Європи припало як мінімум 450 тисяч консолей в перший тиждень.