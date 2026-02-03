У січні імпорт електромобілів впав у 14 разів: у чому причина

У січні 2026 року ринок електрокарів в Україні пережив прогнозований, але катастрофічний обвал імпорту — ввезення вживаних авто впало на рекордні 94,5% через повернення ПДВ. Про це повідомляють аналітики Інституту дослідження авторинку.

Єдиним сегментом, що встояв, став внутрішній перепродаж, який продемонстрував двократне зростання порівняно з минулим роком.

Ситуація в розрізі сегментів

Внутрішні перепродажі (3 553 угоди): Це єдиний сегмент, який зберіг відносну стабільність. Попри просідання на -17,0% M-M (відносно грудня), у річному вимірі ми бачимо істотний ріст — +105,0% Y-Y. Це означає, що вторинний ринок уже сформований і живе своїм життям, незалежно від митних перипетій.

Імпорт вживаних електромобілів (1 374 од.): Тут зафіксовано справжнє «падіння у прірву» — -94,5% M-M. Для порівняння: у грудні кількість ввезених авто вимірювалася десятками тисяч, а в січні потік фактично зупинився. Навіть порівняно з минулим січнем падіння склало -53,7% Y-Y.

Імпорт нових електромобілів (864 од.): Сегмент нових авто також відреагував болісно — просідання на -85,2% M-M. Проте, на відміну від вживаних, нові авто все ще демонструють позитивну динаміку до минулого року (+35,6% Y-Y), що свідчить про інерцію офіційних дилерів та великих корпоративних замовлень.

Яка причина падіння

Головний і єдиний фактор такої аномалії — повернення ПДВ.

Грудневий ажіотаж: Усі, хто планував покупку електромобіля у 2026 році, зробили це в грудні 2025-го, щоб встигнути до введення податку. Це вимило і кошти покупців, і логістичні потужності.

Завищені очікування ціни: Тепер імпортовані авто стають дорожчими мінімум на 20% (сума ПДВ). Ринок завмер в очікуванні: перевізники придивляються до нових правил гри, а покупці звикають до нових цінників.

Внутрішній ринок як рятівний круг: Оскільки машини, що вже знаходяться в Україні, не підпадають під нові податкові навантаження, активність перемістилася саме сюди. Показник +105% Y-Y чітко вказує, що попит нікуди не зник, він просто переорієнтувався на внутрішній ресурс.

Що кажуть експерти

«Обвал імпорту в січні був цілком прогнозованим: ми спостерігаємо закономірне «електричне похмілля» після грудневого ажіотажу. Більшість покупців намагалися закрити угоди до кінця 2025 року, щоб встигнути до повернення ПДВ. Ті 1 374 вживані машини, що все ж перетнули кордон у січні, — це переважно «хвости»: автомобілі, які фізично не встигли доїхати або пройти реєстрацію до новорічної ночі. Ситуація стабілізується ближче до середини року, коли ринок прийме нові правила гри.

Важливий індикатор — сегмент нових авто. Хоча ми бачимо падіння відносно «пікового» грудня, показник у +35,6% до січня минулого року свідчить про те, що системний попит нікуди не зник. Але справжній феномен — це внутрішній ринок. Попри очікуване січневе затишшя та святкову сезонність, кількість перепродажів у порівнянні з минулим роком зросла вдвічі (+105%).

Це підтверджує нашу тезу: скасування податкових пільг не вбило інтерес до «електричок», а просто змінило вектор. Зараз покупці шукають вигоду всередині країни, вимиваючи запаси машин, які були ввезені за нульовим ПДВ. По суті, внутрішній ринок став тимчасовим демпфером, який стримує загальне падіння інтересу до сегмента", — зазанчив Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку.

«Повернення ПДВ — фактор вагомий, але далеко не єдиний. Ринок електромобілів у січні потрапив у „ідеальний шторм“, де одночасно спрацювали кілька антистимулів. Висновок простий: гра в „економію на електриці“ зараз працює лише для тих, хто має власну розетку з нічним тарифом. Для всіх інших — це математика з багатьма невідомими. Щоб повернути ринок до активності 2025 року, хоча б один із цих факторів має втратити свою гостроту, інакше „електричний бум“ ризикує перетворитися на нішеву історію для власників приватних будинків», — підсумував Остап Новицький, автомобільний експерт.