«Індекс Біг Мака» сигналізує про те, що валюти Азії критично недооцінені, а долар — занадто дорогий

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 лютого 2026, 14:15

«Індекс Біг Мака» сигналізує про те, що валюти Азії критично недооцінені, а долар — занадто дорогий

Оновлені дані «Індексу Біг Мака» свідчать про значний дисбаланс на світовому валютному ринку. Ключові азійські валюти — японська єна, китайський юань та індійська рупія — виглядають надзвичайно дешевими у порівнянні з американським доларом, що створює передумови для напруги у міжнародній торгівлі. Про це повідомляє видання The Economist.

Оновлені дані «Індексу Біг Мака» свідчать про значний дисбаланс на світовому валютному ринку.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Японська аномалія

Найяскравішим прикладом валютного перекосу стала Японія. Середня вартість Біг Мака там становить 480 єн. Якщо перевести цю суму в долари за поточним ринковим курсом, вийде близько $3.

Для порівняння: у США такий самий бургер коштує в середньому $6,12. Це означає, що за купівельною спроможністю єна недооцінена приблизно вдвічі. Така різниця є чітким сигналом того, що курс японської валюти є штучно заниженим відносно реальної вартості товарів.

Ситуація в Китаї та Індії

Японія — не єдина країна з «дешевою» валютою.

  • Китай: Біг Мак коштує $3,66, що вказує на недооцінку юаня на 40%. Цікаво, що за останній рік ціна бургера в Китаї не змінилася, тоді як у США вона зросла через інфляцію. Це призвело до того, що купівельна спроможність юаня залишилася стабільною, а долара — знизилася, хоча офіційний курс цього не відображає повною мірою.
  • Індія: Хоча там не продають бургери з яловичиною, місцевий аналог «Махараджа Мак» (з куркою) коштує лише $2,51. Це свідчить про слабкість індійської рупії.

Політичний тиск США

Ситуація з валютними курсами викликає занепокоєння у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп висловив задоволення нещодавнім падінням курсу долара, зазначивши, що раніше йому доводилося «боротися як лев» з Китаєм та Японією через їхнє бажання постійно девальвувати свої валюти.

Чому це важливо

Недооцінена валюта дає країні значну перевагу в експорті: її товари стають дешевшими для іноземних покупців, що стимулює власне виробництво, але шкодить виробникам в інших країнах (зокрема у США). Це часто стає причиною торговельних війн. Для України та звичайних інвесторів цей сигнал важливий тим, що вказує на ймовірність майбутнього ослаблення долара. Якщо дисбаланс досягає критичної межі, ринок або політики змусять курс вирівнятися. Тобто, тримати всі заощадження виключно в доларах може бути менш вигідно на тлі потенційного зміцнення інших світових валют або активів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами