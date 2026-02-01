«Індекс Біг Мака» сигналізує про те, що валюти Азії критично недооцінені, а долар — занадто дорогий

Оновлені дані «Індексу Біг Мака» свідчать про значний дисбаланс на світовому валютному ринку. Ключові азійські валюти — японська єна, китайський юань та індійська рупія — виглядають надзвичайно дешевими у порівнянні з американським доларом, що створює передумови для напруги у міжнародній торгівлі. Про це повідомляє видання The Economist.

Японська аномалія

Найяскравішим прикладом валютного перекосу стала Японія. Середня вартість Біг Мака там становить 480 єн. Якщо перевести цю суму в долари за поточним ринковим курсом, вийде близько $3.

Для порівняння: у США такий самий бургер коштує в середньому $6,12. Це означає, що за купівельною спроможністю єна недооцінена приблизно вдвічі. Така різниця є чітким сигналом того, що курс японської валюти є штучно заниженим відносно реальної вартості товарів.

Ситуація в Китаї та Індії

Японія — не єдина країна з «дешевою» валютою.

Китай: Біг Мак коштує $3,66, що вказує на недооцінку юаня на 40%. Цікаво, що за останній рік ціна бургера в Китаї не змінилася, тоді як у США вона зросла через інфляцію. Це призвело до того, що купівельна спроможність юаня залишилася стабільною, а долара — знизилася, хоча офіційний курс цього не відображає повною мірою.

Індія: Хоча там не продають бургери з яловичиною, місцевий аналог «Махараджа Мак» (з куркою) коштує лише $2,51. Це свідчить про слабкість індійської рупії.

Політичний тиск США

Ситуація з валютними курсами викликає занепокоєння у Вашингтоні. Президент США Дональд Трамп висловив задоволення нещодавнім падінням курсу долара, зазначивши, що раніше йому доводилося «боротися як лев» з Китаєм та Японією через їхнє бажання постійно девальвувати свої валюти.

Чому це важливо

Недооцінена валюта дає країні значну перевагу в експорті: її товари стають дешевшими для іноземних покупців, що стимулює власне виробництво, але шкодить виробникам в інших країнах (зокрема у США). Це часто стає причиною торговельних війн. Для України та звичайних інвесторів цей сигнал важливий тим, що вказує на ймовірність майбутнього ослаблення долара. Якщо дисбаланс досягає критичної межі, ринок або політики змусять курс вирівнятися. Тобто, тримати всі заощадження виключно в доларах може бути менш вигідно на тлі потенційного зміцнення інших світових валют або активів.