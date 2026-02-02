Multi від Мінфін
2 лютого 2026, 9:41

Зарплатний парадокс: Держстат фіксує зростання, податкова — мінус 23% у звітних доходах

Середня заробітна плата в Україні у грудні 2025 року зросла до 30 926 грн, що на 13,8% або 3 759 грн більше, ніж у листопаді, свідчать дані Держстату. Водночас податкова звітність платників податків демонструє іншу картину: задекларовані доходи є на 23% нижчими, ніж у статистиці Держстату. Це вкотре підкреслює масштаб проблеми тінізації зарплат в економіці. Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Середня заробітна плата в Україні у грудні 2025 року зросла до 30 926 грн, що на 13,8% або 3 759 грн більше, ніж у листопаді, свідчать дані Держстату.

Що показує офіційна статистика

За офіційною статистикою, у грудні найбільше зростання та найвищі середні зарплати зафіксовані в окремих секторах економіки. Лідером залишається ІТ-сфера — 74 981 грн (за місяць +8 047 грн).

Значні показники також демонструють авіатранспорт — 72 649 грн (+17 601 грн) та фінанси і страхування — 63 912 грн (+11 721 грн).

Водночас найнижчі середні зарплати зберігаються у соціально та культурно важливих галузях. У сфері творчості, мистецтва та розваг середня зарплата становила 17 766 грн (+2 367 грн), у текстильному виробництві — 18 573 грн (+686 грн), у бібліотеках, архівах та музеях — 18 665 грн (+3 575 грн).

Регіональний розрив

Регіональний розрив також залишається суттєвим. Найвищий показник середньої зарплати зафіксовано в Києві — 48 449 грн (+7 816 грн за місяць). Найнижчий — у Кіровоградській області, де середня зарплата становить 22 110 грн (+3 031 грн).

Заборгованість

Окремим ризиковим сигналом залишається заборгованість із виплати заробітної плати. Станом на 1 січня 2026 року вона сягнула 3,6 млрд грн, хоча порівняно з попереднім місяцем дещо скоротилася (з 3,8 млрд грн).

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
2 лютого 2026, 10:05
Ремонтні бригади по відновленню тец-5 тец-6 і магістралей теплоенерго в столиці -
6 тис. грн. в день чорним налом.

рівень **здінгу порахуйте самі…
zevs1
zevs1
2 лютого 2026, 11:28
Папа Римський Цукєрман
Как ты отличаешь наличные которые являются законным средством платежа черные от белого.
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
2 лютого 2026, 11:47
Ніхто не оформлений офіційно, ніяких «бігунків» із нарахуванням, так і наскільки я знаю, готівкою вже давно не сплачують з/п.
71066186
71066186
2 лютого 2026, 10:43
Є брехня, велика брехня і статистика…
