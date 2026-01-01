Середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.
Середня зарплата в Україні у листопаді зросла на 0,9% — до 27 167 грн
Як змінилася зароботна плата
«Ринок праці в Україні: оновлені дані за листопад 2025 року. Середня заробітна плата по Україні: 27 167 грн, +0,9% порівняно із жовтнем 2025 року», — йдеться у повідомленні.
Де найвищі та найнижчі зарплати
У відомстві назвали регіони з найвищим у листопаді рівнем оплати праці. Це місто Київ (40 633 грн), Дніпропетровська (31 706 грн) та Луганська (31 340 грн) області.
Найнижчу середню зарплату зафіксовано у Кіровоградській (19 079 грн), Чернівецькій (19 096 грн) та Чернігівській (20 344 грн) областях.
За видами економічної діяльності найвища оплата праці в листопаді була у сфері інформації та телекомунікацій (66 934 грн), найнижча — у сфері освіти (16 622 грн).
