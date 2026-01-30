Державна служба статистики оприлюднила свіжі дані про стан ринку праці за грудень 2025 року. Попри воєнні виклики, наприкінці року зафіксовано суттєве зростання доходів громадян — середня заробітна плата в країні сягнула позначки 30 926 грн.
Середня зарплата в Україні зросла на 13,8% і перевищила 30 000 гривень — Держстат
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Динаміка та лідери за регіонами
Лише за один місяць середня зарплата зросла на 13,8% (порівняно з листопадом 2025 року). Традиційно найвищі доходи фіксують у столиці та промислових регіонах.
Де платять найбільше:
- Київ: 48 449 грн
- Луганська обл.: 45 160 грн
- Київська обл.: 31 200 грн
Найнижчі показники:
- Кіровоградська обл.: 22 110 грн
- Чернівецька обл.: 22 450 грн
- Чернігівська обл.: 22 752 грн
Сфери діяльності: ІТ проти мистецтва
Розрив між галузями залишається колосальним. Найвищі заробітки стабільно демонструє сектор інформації та телекомунікацій, де середня виплата становить 74 981 грн.
Натомість найменше отримують працівники у сфері творчості, мистецтва та розваг — їхній середній дохід зафіксовано на рівні 17 766 грн.
Станом на грудень 2025 року загальна кількість штатних працівників склала 5 362,7 тис. осіб. Розподіл за ключовими секторами виглядає так:
- Промисловість: 1 216,6 тис.
- Освіта: 977,8 тис.
- Торгівля та ремонт авто: 677,7 тис.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн.
Коментарі