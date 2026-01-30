Середня зарплата в Україні зросла на 13,8% і перевищила 30 000 гривень — Держстат

Державна служба статистики оприлюднила свіжі дані про стан ринку праці за грудень 2025 року. Попри воєнні виклики, наприкінці року зафіксовано суттєве зростання доходів громадян — середня заробітна плата в країні сягнула позначки 30 926 грн.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Динаміка та лідери за регіонами

Лише за один місяць середня зарплата зросла на 13,8% (порівняно з листопадом 2025 року). Традиційно найвищі доходи фіксують у столиці та промислових регіонах.

Де платять найбільше:

Київ: 48 449 грн

Луганська обл.: 45 160 грн

Київська обл.: 31 200 грн

Найнижчі показники:

Кіровоградська обл.: 22 110 грн

Чернівецька обл.: 22 450 грн

Чернігівська обл.: 22 752 грн

Сфери діяльності: ІТ проти мистецтва

Розрив між галузями залишається колосальним. Найвищі заробітки стабільно демонструє сектор інформації та телекомунікацій, де середня виплата становить 74 981 грн.

Натомість найменше отримують працівники у сфері творчості, мистецтва та розваг — їхній середній дохід зафіксовано на рівні 17 766 грн.

Станом на грудень 2025 року загальна кількість штатних працівників склала 5 362,7 тис. осіб. Розподіл за ключовими секторами виглядає так:

Промисловість: 1 216,6 тис.

Освіта: 977,8 тис.

Торгівля та ремонт авто: 677,7 тис.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що середня заробітна плата штатних працівників по Україні у листопаді 2025 року зросла на 0,9% проти жовтня — до 27 167 грн.