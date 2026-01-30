Хвиля звільнень у США: техгіганти та корпорації скорочують понад 52 000 робочих місць через ШІ

Цей тиждень став одним із найважчих для ринку праці США за останній час. Найбільші американські корпорації оголосили про плани звільнити десятки тисяч співробітників, що свідчить про суттєве охолодження економіки після років активного найму. Про це повідомляє Financial Times.

Хто підпав під скорочення?

Загальна кількість звільнень лише за кілька днів перевищила 52 000 осіб. Серед компаній, що оголосили про «оптимізацію»:

UPS — логістичний гігант скорочує до 30 000 робочих місць. Компанія пропонує водіям викуп контрактів, намагаючись підлаштувати штат під зменшення обсягів перевезень для Amazon.

Amazon оголосив про другу хвилю звільнень за три місяці — роботу втратять 16 000 співробітників. Мета — боротьба з бюрократією.

Dow — Хімічний гігант планує звільнити 4 500 людей у межах «радикального спрощення операційної моделі».

Nike, Home Depot та інші великі гравці також приєдналися до тренду на скорочення штатів.

Головні причини: ШІ та «зайві люди» після пандемії

Економісти виділяють кілька факторів, що штовхають бізнес до таких радикальних кроків.

Тиск штучного інтелекту. Компанії прагнуть використовувати ШІ для зниження витрат на робочу силу. Багато роботодавців готові жертвувати штатом заради інвестицій у нові технології.

Постпандемійне коригування. Після бурхливого розширення у 2020−2021 роках компанії виявилися занадто роздутими для поточних реалій ринку.

Економічна невизначеність. Хоча безробіття у США залишається на відносно низькому рівні (4,4%), темпи створення нових робочих місць різко впали (лише 50 000 у грудні).

Ринок праці стає жорсткішим

Найбільшою проблемою для працівників є не стільки самі звільнення, скільки складність пошуку нової роботи.

Медіанна тривалість безробіття зросла до 11,4 тижня — це найвищий показник із 2021 року. Роботодавці не поспішають заповнювати вакансії, що робить втрату роботи набагато болючішим досвідом, ніж це було рік тому.

«Компанії дедалі активніше обговорюють звільнення та прагнуть використовувати ШІ для зменшення витрат. Це змінює структуру ринку праці прямо зараз», — зазначає Девід Мерікл, головний економіст Goldman Sachs у США.