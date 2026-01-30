Хвиля звільнень у США: техгіганти та корпорації скорочують понад 52 000 робочих місць через ШІ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
30 січня 2026, 16:14

Хвиля звільнень у США: техгіганти та корпорації скорочують понад 52 000 робочих місць через ШІ

Цей тиждень став одним із найважчих для ринку праці США за останній час. Найбільші американські корпорації оголосили про плани звільнити десятки тисяч співробітників, що свідчить про суттєве охолодження економіки після років активного найму. Про це повідомляє Financial Times.

Хвиля звільнень у США: техгіганти та корпорації скорочують понад 52 000 робочих місць через ШІ

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Хто підпав під скорочення?

Загальна кількість звільнень лише за кілька днів перевищила 52 000 осіб. Серед компаній, що оголосили про «оптимізацію»:

  • UPS — логістичний гігант скорочує до 30 000 робочих місць. Компанія пропонує водіям викуп контрактів, намагаючись підлаштувати штат під зменшення обсягів перевезень для Amazon.
  • Amazon оголосив про другу хвилю звільнень за три місяці — роботу втратять 16 000 співробітників. Мета — боротьба з бюрократією.
  • Dow — Хімічний гігант планує звільнити 4 500 людей у межах «радикального спрощення операційної моделі».
  • Nike, Home Depot та інші великі гравці також приєдналися до тренду на скорочення штатів.

Читайте також: Pinterest звільняє 15% штату: компанія робить ставку на ШІ та скорочує витрати

Головні причини: ШІ та «зайві люди» після пандемії

Економісти виділяють кілька факторів, що штовхають бізнес до таких радикальних кроків.

Тиск штучного інтелекту. Компанії прагнуть використовувати ШІ для зниження витрат на робочу силу. Багато роботодавців готові жертвувати штатом заради інвестицій у нові технології.

Постпандемійне коригування. Після бурхливого розширення у 2020−2021 роках компанії виявилися занадто роздутими для поточних реалій ринку.

Економічна невизначеність. Хоча безробіття у США залишається на відносно низькому рівні (4,4%), темпи створення нових робочих місць різко впали (лише 50 000 у грудні).

Читайте також: Microsoft назвала професії, найбільш схильні до впливу ШІ

Ринок праці стає жорсткішим

Найбільшою проблемою для працівників є не стільки самі звільнення, скільки складність пошуку нової роботи.

Медіанна тривалість безробіття зросла до 11,4 тижня — це найвищий показник із 2021 року. Роботодавці не поспішають заповнювати вакансії, що робить втрату роботи набагато болючішим досвідом, ніж це було рік тому.

«Компанії дедалі активніше обговорюють звільнення та прагнуть використовувати ШІ для зменшення витрат. Це змінює структуру ринку праці прямо зараз», — зазначає Девід Мерікл, головний економіст Goldman Sachs у США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Andri1 и 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами