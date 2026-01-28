Multi від Мінфін
28 січня 2026, 11:39

Pinterest звільняє 15% штату: компанія робить ставку на ШІ та скорочує витрати

Соціальна платформа Pinterest оголосила про масштабну реструктуризацію, в рамках якої планує скоротити близько 15% свого персоналу, що становить приблизно 700 робочих місць. Головною метою таких змін є перенаправлення ресурсів на розвиток технологій штучного інтелекту (ШІ), які мають стати новим драйвером зростання компанії. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Соціальна платформа Pinterest оголосила про масштабну реструктуризацію, в рамках якої планує скоротити близько 15% свого персоналу, що становить приблизно 700 робочих місць.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Курс на штучний інтелект

Керівництво Pinterest заявило, що реструктуризація необхідна для підтримки трансформації бізнесу. Компанія має намір перерозподілити фінанси та кадри на користь команд, які займаються розробкою ШІ. Пріоритетом стане створення нових продуктів на базі штучного інтелекту, а також оновлення підходів до продажів та виходу на ринок.

Ключова ідея полягає в тому, щоб за допомогою ШІ допомогти користувачам не лише знаходити надихаючі зображення, а й одразу купувати товари, які вони бачать на своїх «пінах» (зображеннях у соцмережі).

Фінансовий тиск та падіння доходів від реклами

Основний дохід Pinterest отримує від реклами, проте останнім часом компанія зіткнулася з труднощами. Великі бренди зменшують маркетингові бюджети, що негативно вплинуло на фінансові показники платформи.

За словами фінансової директорки Джулії Доннеллі, у третьому кварталі вартість розміщення реклами впала на 24%. Вона пов’язує це з тим, що американські ритейлери змушені економити через «пов'язаний з тарифами тиском на маржу».

Слабкість рекламного ринку змушує компанію шукати нові шляхи для заробітку, і саме інвестиції в ШІ розглядаються як довгострокове рішення для відновлення зростання доходів.

Витрати на зміни та реакція ринку

Окрім скорочення штату, Pinterest планує зменшити площу своїх офісних приміщень. За оцінками компанії, витрати на реструктуризацію становитимуть до 45 мільйонів доларів після сплати податків. Більшість цих коштів буде виплачено грошовими коштами.

Очікується, що процес реструктуризації завершиться до кінця вересня поточного року. Станом на 31 грудня 2024 року в компанії працювало 4 666 штатних співробітників.

Інвестори відреагували на новини неоднозначно: на попередніх торгах акції Pinterest знизилися на 1%. Загалом за останній рік ринкова вартість компанії впала приблизно на 23%.

Чому це важливо

Ця новина демонструє зміну парадигми на ринку праці в ІТ-секторі. Якщо раніше технологічні гіганти наймали персонал для екстенсивного росту, то зараз вони переходять до моделі ефективності, замінюючи людські ресурси алгоритмами штучного інтелекту. Для інвесторів це сигнал, що компанії готові йти на непопулярні соціальні кроки заради збереження маржинальності в умовах складної макроекономічної ситуації.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
