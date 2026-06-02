2 червня 2026, 9:11

Кабмін знову змінює правила бронювання. Хто може втратити статус критично важливих підприємств

Кабінет міністрів України змінює правила бронювання працівників. Уряд зобов'язав переглянути статус усіх критично важливих підприємств. Про це йдеться в постанові Кабміну.

Згідно з документом, ухвалені раніше рішення про визнання підприємств, установ та організацій критично важливими залишаються чинними. Вони діятимуть протягом строку, на який були видані, однак не довше ніж до 1 вересня 2026 року.

Перегляд критичності

До 10 червня 2026 року центральні органи влади та місцеві адміністрації зобов'язані переглянути критерії визначення критичних підприємств. Мета — зробити їх максимально об'єктивними та застосовувати виключно до тих компаній, які дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення.

До 1 липня посадовці мають проаналізувати чинні критичні підприємства на відповідність оновленим вимогам. Якщо критерій, на підставі якого організація отримала свій статус, буде виключено, компанія втратить право на бронювання співробітників.

Завершити перегляд усіх раніше прийнятих рішень щодо статусу критичності підприємств мають до 1 вересня 2026 року.

Також уряд постановив, що оновлені критерії необхідно передавати до Мінцифри не пізніше ніж за 10 днів після їх затвердження.

Як писав «Мінфін», 22 травня Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання військовозобов'язаних працівників для критично важливих підприємств. Зміни мають зробити систему більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань.

13 травня 2026 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 15237 «Про справедливе бронювання та участь в обороні», який передбачає нові правила бронювання працівників під час мобілізації.

«Мінфін» писав, що для працівників енергетичних компаній та комунальних підприємств, залучених до ліквідації наслідків російських ударів, ухвалено рішення про бронювання всього персоналу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 5

The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
2 червня 2026, 9:18
Мілорд, люди тікають з нашого потужного королівства
JWT
JWT
2 червня 2026, 10:21
Нічого, в ЄС вже починають закручувати гайки, рабів на поля полуниці вистачає, нових не треба.
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
2 червня 2026, 10:00
Хроніки «дожимання»…
Loginnnnn
Loginnnnn
2 червня 2026, 10:33
Мета — зробити їх максимально об'єктивними та застосовувати виключно до тих компаній, які дійсно забезпечують потреби оборони, економіки чи життєдіяльності населення.

Будь-яка компанія чи фоп які платять податки забезпечують потреби економіки. Дійсно.
Exba
Exba
2 червня 2026, 12:45
Деньги даёт Европа, от нас вклад людьми
