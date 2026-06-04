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4 червня 2026, 8:41

У ЄС назвали країни з найбільш нестабільною зайнятістю

Франція, Італія, Іспанія та Греція мають одні з найвищих показників працівників на строковій або неповній зайнятості. Деякі з цих країн намагаються вирішити цю проблему, тоді як в інших місцях робота з неповною зайнятістю стає дедалі популярнішою, пише Euronews.

Франція, Італія, Іспанія та Греція мають одні з найвищих показників працівників на строковій або неповній зайнятості.

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Тимчасова робота

Це може звучати парадоксально, але для багатьох працівників по всій Європі тимчасова робота є постійною умовою.

Приблизно кожен 11-й працівник у ЄС працює в INE — скорочення від примусової нестандартної зайнятості.

Перебування в INE означає, що люди змушені переходити з однієї роботи з неповним робочим днем, строковою роботою або роботою за принципом «гіг-економіка» на іншу, оскільки вони не можуть знайти стабільних альтернатив, таких як постійний контракт на повний робочий день.

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Eurofound стверджує, що реальна кількість людей в INE може бути навіть вищою, ніж один з 11, причому особливо постраждали молоді працівники.

Європа, схоже, розділена на три окремі групи, коли йдеться про INE.

Країни з найбільш нестабільними ринками праці в цьому сенсі знаходяться в Середземномор'ї, окрім Фінляндії.

Італія очолює список, де майже кожен п'ятий працівник працює вимушено за тимчасовими або неповними контрактами, а також спостерігається найбільше зростання цього типу зайнятості в ЄС з 2006 року (+6%).

Іспанія слідує за загальною кількістю робочих місць INE з 17%, тоді як Кіпр, Португалія та Греція мають понад 12%.

Найнижчі показники були виявлені в центрально-східноєвропейському блоці з відносно новими членами ЄС. Далі йде кластер багатших країн — Австрія, Німеччина,Данія, Нідерланди, Ірландія — з більш збалансованим співвідношенням від 4% до 5%.

Хто типовий працівник INE?

За даними Eurofound, люди на нестабільній роботі «непропорційно зосереджені серед робітників з початковою освітою».

У Європі середній показник майже не змінився за останні два десятиліття, знизившись з 11% у 2006 році до приблизно 9% у 2024 році, після досягнення піку в 13% у 2015 році.

Жінки більш схильні до цього, ніж чоловіки, причому найбільш виражені гендерні розбіжності спостерігаються у Франції та Німеччині, а найменші — у Великій Британії, Польщі та Литві.

Eurofound звинувачує в цій невідповідності «пряму дискримінацію на ринку праці», пояснюючи, що деякі тимчасові контракти можуть навіть використовуватися як «засоби відбору працівників, чиї зобов’язання роботодавці вважають невизначеними через сімейні обов’язки».

Як Польща та Іспанія борються з невизначеністю зайнятості?

Польща та Іспанія мають дві спільні риси. Обидві країни є одними з найшвидше зростаючих економік Європи, а також мають заходи, спрямовані на стабілізацію ринку праці.

Польща зазнала найстрімкішого скорочення кількості робочих місць у сфері незалежних інвестицій (INE) у блоці за останні два десятиліття — з майже 22% у 2006 році до лише 7% у 2024 році.

Це завдяки змінам у трудовому кодексі, які з 2016 року обмежили використання тимчасових контрактів та підвищили їх оподаткування, що зробило їх менш привабливими для роботодавців.

Іспанія вирішила цю проблему, запровадивши постійний контракт для сезонних або періодичних працівників — барист, фермерів, персоналу готелів — який називається fijo discontinuo. Це циклічний тимчасовий контракт, який поновлюється щороку без терміну дії. Коли знову починається «високий сезон», роботодавець юридично зобов’язаний повернути працівника на роботу.

Іншими країнами, які продемонстрували відповідні тенденції до зниження, є Німеччина та три країни Балтії.

Де популярні скорочені робочі тижні?

Водночас є кілька країн, де контракти INE, зокрема, роботи на умовах неповного робочого дня, є свідомим вибором працівників.

У Нідерландах 45% працівників, які працюють неповний робочий день, добровільно обрали це замість повного робочого дня. Такі домовленості є «широко поширеними та культурно вкоріненими», кажуть дослідники.

Сусідня Бельгія демонструє 25% показник після запровадження «системи кредитування робочого часу» — серії законів, спрямованих на підвищення гнучкості роботи, «щоб допомогти працівникам поєднувати кар'єру із сімейним життям», — йдеться у дослідженні Католицького університету Лувена.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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The Корупціонер Потужненко
The Корупціонер Потужненко
4 червня 2026, 9:00
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Та ні, умови для всіх давно різні, жінці вже дали безліч можливостей, щоб заробляти набагато більше чоловіків, навіть банально розсуваючи ляжчи і знімаючи це на камеру, просто на чоловіків тиск соціуму *забезпечуй сім`ю* завжди був більший, окрім цього чоловіки більш конкурентноспроможні і не будуть нити і скиглити з будь-якого приводу на роботі, на відміну від жінок, тому стартові умови у всіх рівні, а далі вже кожен сам рухається, якщо жінку, або ***, не взяли на роботу, то не через сексизм і расизм, а через недостатню кваліфікацію цих двох порівняно з іншими кандидатами, тому що на сьогоднішній день в жінки набагато більше прав, ніж у чоловіка, ну або назвіть бодай одне юридично закріплене право чоловіка, котрого не матиме жінка, такого не існує, а ось в жінок карт бланш тут, тож, просто треба мати кращу кваліфікацію і робота буде, а в країнах Середземного моря люди в принципі не звикли багато працювати, це культурно-традиційні моменти просто, ніяк не пов`язані з статтю працівника, тож не треба по першому чиху запихувати вигадану гендерну нерівність в усі дири, жінки давно при бажанні створюють бізнеси, стають політиками і заробляють більше чоловіків, якщо звісно жінка готова трудитися і має достатню кваліфікацію для цього, бо зараз враження що більшість жінок хоче понити через сексизм, щоб їй давали аналогічну зп як в чоловіків, але при цьому вона в рази слабше як спеціаліст, але якщо не дасте їй таку зп, то вона буде нити, що ви сексист, класика.
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Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2026, 9:56
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С такими текстами от мужчин — не удивительно, что женщины выбирают
работу и профессиональный рост, а не семью и материнство.
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0
gorobezus
gorobezus
4 червня 2026, 9:20
#
А какая может быть стабильная занятость в секторе услуг и туризме ? Все вышеперечисленные страны — в значительной степени живут с туристов. Соответственно в этой отрасли какая-либо сверхквалификация не требуется. Стабильная занятость — это промышленность, там обучение и адаптация квалифицированного работника стоит столько, что дешевле его пару месяцев даром кормить, чем потом нового искать (и не факт что найдешь)
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Qwerty1999
Qwerty1999
4 червня 2026, 9:59
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«Стабильная занятость — это промышленность…»

Госуправление, спецслужбы, органы правопорядка, оборона,
строительство, транспорт, образование, наука, ИТ-сектор, торговля и т. д.
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