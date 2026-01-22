Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
22 січня 2026, 14:27

Microsoft назвала професії, найбільш схильні до впливу ШІ

Дослідники Microsoft Research опублікували дослідження, присвячене застосування генеративного штучного інтелекту до різних професій.

Дослідники Microsoft Research опублікували дослідження, присвячене застосування генеративного штучного інтелекту до різних професій.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЯк проводилося дослідженняАвтори аналізували анонімізовані та очищені з погляду конфіденційності дані розмов користувачів у США з Microsoft Bing Copilot (зараз Microsoft Copilot), зібрані в період з 1 січня до 30 вересня 2024 року.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як проводилося дослідження

Автори аналізували анонімізовані та очищені з погляду конфіденційності дані розмов користувачів у США з Microsoft Bing Copilot (зараз Microsoft Copilot), зібрані в період з 1 січня до 30 вересня 2024 року. Обмеження вибірки США було необхідно для сумісності з американською базою професій та робочих активностей O*NET.

Основний набір даних був рівномірною вибіркою приблизно зі 100 тисяч діалогів, що, за словами авторів, забезпечує репрезентативне уявлення про те, які завдання користувачі виконують за допомогою масово доступного безкоштовного генеративного ШІ-чата. Додатково використовувався допоміжний масив із ще 100 тисяч діалогів, відібраних серед розмов, якими користувачі залишили явну позитивну чи негативну оцінку. Це дозволило оцінити, які види діяльності ШІ виконує більш менш успішно з точки зору користувальницького зворотного зв'язку.

Читайте також: Глава NVIDIA розповів, які професії будуть потрібні в епоху ШІ

Автори називають темпи впровадження ШІ «напрочуд високими», зазначаючи, що майже 40% американців повідомляють про використання генеративного ШІ. Це, за їхніми словами, випереджає ранні етапи розповсюдження персональних комп'ютерів та інтернету.

Професії, найбільш схильні до впливу ШІ

Ключовий висновок дослідження полягає в тому, що ШІ найбільше застосовується у професіях, пов'язаних з інформаційною роботою: створенням, обробкою, інтерпретацією та передачею інформації. Саме ці види діяльності найчастіше зустрічаються в запитах користувача до Copilot і саме тут ШІ демонструє найбільшу успішність виконання завдань, пишуть автори.

До професійних груп з найвищим показником застосування ШІ увійшли працівники медіа та комунікацій, фахівці з продажу послуг, офісні та адміністративні службовці, що працюють з інформацією та документацією, фахівці з математики та аналізу даних, викладачі та науковці, перекладачі, журналісти, редактори та автори текстів, а також консультанти та.

На рівні конкретних професій найвищі показники застосування ШІ зафіксовані, зокрема, у перекладачів та усних перекладачів, письменників та авторів, істориків, фахівців з обслуговування клієнтів, телемаркетологів, журналістів, технічних письменників, PR-фахівців та дата-саєністів. У всіх цих випадках вклад ШІ пов'язаний насамперед із роботою з текстами, знаннями та комунікацією.

Автори підкреслюють, що майже всі професії з високою застосовністю ШІ складаються переважно з інформаційної роботи, а самі ШІ-інструменти найчастіше виступають у ролі консультанта, викладача чи помічника, а не автономного виконавця.

Професії, менш схильні до впливу ШІ

На протилежному кінці спектру знаходяться професії, де робота потребує фізичної взаємодії з об'єктами чи людьми, ручної праці, управління технікою та механізмами, виконання завдань, які складно формалізувати у вигляді текстових чи інформаційних операцій.

До них належать, зокрема, будівельні спеціальності, працівники клінінгу та догляду за територією, сільськогосподарські робітники, оператори машин та обладнання, а також частина медичного персоналу, який виконує фізичні процедури. У цих професіях ШІ, згідно з даними дослідження, поки що грає лише допоміжну роль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

