У «Дії» розпочали набір користувачів для бета-тестування нової послуги, яка дозволить онлайн припинити трудові відносини з роботодавцем на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться в повідомленні пресслужби «Дія».
Звільнитися з роботи можна буде через «Дію»: хто може скористатися послугою
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Кому доступна послуга
Послуга призначена для українців, які через окупацію або бойові дії втратили зв’язок із роботодавцем і не можуть звільнитися у звичайному порядку.
Після офіційного припинення трудових відносин громадяни зможуть отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема допомоги по безробіттю, перекваліфікації та підтримки в пошуку нової роботи.
Хто може долучитися до тестування
Участь у бета-тесті можуть взяти повнолітні громадяни України, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, розташованих на тимчасово окупованих територіях.
Для участі необхідно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у застосунку Дія. Також учасник не повинен мати статус безробітного або вже подану заяву на його отримання.
Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму та очікувати підтвердження участі в бета-тесті.
Що це дасть
Нова послуга має спростити процедуру звільнення для людей, які опинилися у складних обставинах через війну та не мають можливості особисто контактувати з роботодавцем.
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