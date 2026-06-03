Звільнитися з роботи можна буде через «Дію»: хто може скористатися послугою

У «Дії» розпочали набір користувачів для бета-тестування нової послуги, яка дозволить онлайн припинити трудові відносини з роботодавцем на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться в повідомленні пресслужби «Дія».

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Кому доступна послуга

Послуга призначена для українців, які через окупацію або бойові дії втратили зв’язок із роботодавцем і не можуть звільнитися у звичайному порядку.

Після офіційного припинення трудових відносин громадяни зможуть отримати доступ до послуг служби зайнятості, зокрема допомоги по безробіттю, перекваліфікації та підтримки в пошуку нової роботи.

Хто може долучитися до тестування

Участь у бета-тесті можуть взяти повнолітні громадяни України, які офіційно працевлаштовані на підприємствах, в установах або організаціях, розташованих на тимчасово окупованих територіях.

Для участі необхідно мати податковий номер, ID-картку або біометричний закордонний паспорт у застосунку Дія. Також учасник не повинен мати статус безробітного або вже подану заяву на його отримання.

Щоб долучитися до тестування, потрібно заповнити форму та очікувати підтвердження участі в бета-тесті.

Що це дасть

Нова послуга має спростити процедуру звільнення для людей, які опинилися у складних обставинах через війну та не мають можливості особисто контактувати з роботодавцем.