Головне за четвер: ставка НБУ, продаж житла у Києві та платіжки за світло і тепло

НБУ знизив облікову ставку до 15%

Правління Національного банку ухвалило рішення про зниження облікової ставки на 0,5 п.п до 15% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 29 січня.

Чому блекаути не зменшили рахунки в платіжках за світло та тепло

Попри тривалі графіки відключень електроенергії, багато українців продовжують отримувати високі рахунки за світло та тепло. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі «Суспільного» пояснив, чому відсутність електропостачання не завжди означає менші суми у платіжках.

Продаж житла у Києві на паузі: як комунальна криза змінює ціни на квартири?

У Києві через жорсткі перебої з електроенергією, опаленням і водою практично зупинився ринок купівлі-продажу житла. Люди масово скасовують навіть ті угоди, які вже були у роботі та під завдатками. А нових дзвінків та переглядів зараз взагалі практично немає. При цьому скоротився не лише попит, а й пропозиція. Власники раніше виставлених на продаж квартир у багатоповерхівках, що залишилися фактично без комунікацій, не розуміють, як нова реальність позначиться на вартості їхньої нерухомості, тому забирають об'єкти з продажу.

$800 млрд для України: вільна торгівля зі США та наслідки для економіки (відео)

Вільна торгівля із США — що це означає для економіки України після війни? У цьому випуску розбираємо, як можливе запровадження вільної торгівлі між Україною та США може вплинути на економіку країни, інвестиції в Україну та відбудову після війни. Які галузі можуть виграти першими — металургія, агросектор, ІТ, титан і оборонна промисловість — та чому США розглядають Україну як стратегічного економічного партнера.

Валютні гойдалки в Україні: НБУ пояснив причини коливань гривні

Наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року в Україні спостерігалося послаблення гривні, яке мало переважно сезонний та ситуативний характер. Про це повідомив заступник голови НБУ Юрій Гелетій під час брифінгу з монетарної політики, 29 січня, коментуючи поточну ситуацію на валютному ринку.