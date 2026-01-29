Попри тривалі графіки відключень електроенергії, багато українців продовжують отримувати високі рахунки за світло та тепло. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі «Суспільного» пояснив, чому відсутність електропостачання не завжди означає менші суми у платіжках.
Чому блекаути не зменшили рахунки в платіжках за світло та тепло
Світла менше, а рахунки більші
За його словами, однією з головних причин є зміна споживчої поведінки.
За даними компанії, близько 50% домогосподарств узагалі не скоротили споживання електроенергії під час відключень, а 26% навіть збільшили його. Це пов’язано з активним використанням зарядних станцій, павербанків, акумуляторів та одночасним увімкненням енергоємних приладів після відновлення світла.
Лише приблизно чверть споживачів реально зменшили споживання. В інших випадках економія під час відключень нівелюється піковими навантаженнями, коли одночасно працюють бойлери, обігрівачі, пральні машини та заряджається техніка.
Ще однією, причиною є несвоєчасна передача показників лічильника. Якщо споживач не подає дані вчасно, компанія нараховує плату за середнім споживанням, сформованим у періоди зі стабільним електропостачанням. У такому разі сума в платіжці може не відповідати реальному використанню електроенергії під час блекаутів.
У YASNO наголошують: сума в платіжці залежить виключно від показників лічильника, а не від кількості годин без світла. Менші рахунки можливі лише за умови реальної економії, рівномірного навантаження та своєчасної передачі показників.
Блекаути не зменшують платіжки за опалення
Навіть під час відключень світла рахунки за опалення не падають, а подекуди можуть зрости — пояснюють у «Київтеплоенерго».
Механіка проста:
- без світла будинок поступово холоне
- після відновлення електрики система працює інтенсивніше, щоб швидко прогріти стіни й перекриття
- лічильник рахує фактично спожите тепло, а не години блекауту
Тобто: чим сильніше будинок охолов — тим більше тепла він «з'їсть» після запуску.
