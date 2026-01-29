Multi від Мінфін
29 січня 2026, 9:04

Чому блекаути не зменшили рахунки в платіжках за світло та тепло

Попри тривалі графіки відключень електроенергії, багато українців продовжують отримувати високі рахунки за світло та тепло. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі «Суспільного» пояснив, чому відсутність електропостачання не завжди означає менші суми у платіжках.

Попри тривалі графіки відключень електроенергії, багато українців продовжують отримувати високі рахунки за світло та тепло.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Світла менше, а рахунки більші

За його словами, однією з головних причин є зміна споживчої поведінки.

За даними компанії, близько 50% домогосподарств узагалі не скоротили споживання електроенергії під час відключень, а 26% навіть збільшили його. Це пов’язано з активним використанням зарядних станцій, павербанків, акумуляторів та одночасним увімкненням енергоємних приладів після відновлення світла.

Лише приблизно чверть споживачів реально зменшили споживання. В інших випадках економія під час відключень нівелюється піковими навантаженнями, коли одночасно працюють бойлери, обігрівачі, пральні машини та заряджається техніка.

Ще однією, причиною є несвоєчасна передача показників лічильника. Якщо споживач не подає дані вчасно, компанія нараховує плату за середнім споживанням, сформованим у періоди зі стабільним електропостачанням. У такому разі сума в платіжці може не відповідати реальному використанню електроенергії під час блекаутів.

У YASNO наголошують: сума в платіжці залежить виключно від показників лічильника, а не від кількості годин без світла. Менші рахунки можливі лише за умови реальної економії, рівномірного навантаження та своєчасної передачі показників.

Блекаути не зменшують платіжки за опалення

Навіть під час відключень світла рахунки за опалення не падають, а подекуди можуть зрости — пояснюють у «Київтеплоенерго».

Механіка проста:

  • без світла будинок поступово холоне
  • після відновлення електрики система працює інтенсивніше, щоб швидко прогріти стіни й перекриття
  • лічильник рахує фактично спожите тепло, а не години блекауту

Тобто: чим сильніше будинок охолов — тим більше тепла він «з'їсть» після запуску.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 14

+
+197
EconomistPetya
EconomistPetya
29 січня 2026, 9:19
#
Если количество денег, которые платят люди, не изменяется, значит и электроэнергии тратится столько же в кВт/ч. К чему тогда группы отключений, если и так и так расход одинаковый?

Это все выглядит как будто свет отключают чтобы у людей не было времени и сил бороться с диктаторским режимом, просроченной зеленой властью, будь она пр0клята до седьмого колена. Она и все ее капо, приспешники, пропагандисты, пособники и стукачи.
+
+22
Я. ..
Я. ..
29 січня 2026, 11:13
#
При тому що графіки дуже часто взагалі не дотримуються, ну, тобто написали шо в тебе світло є, але де факто його немає, а далі квест «спробуй додзвонитися до мене, якщо зможеш» і 20−25 хв можна сидіти гудки/музику слухати

Ще треба графік по газу, по холодній воді і опаленню, і замість зарплати можна продуктові талони видавати, а кому не подобається — розстрілювати, можна буде таких охрестити одразу «диверсант, кацапський агент, рука крємля,росіянський пропагандіст, сєпаратіст» ну і тд, легчайша для найвеличнішого простроченого, слава корупції! крадівництво понад усе!
+
0
youknow
youknow
29 січня 2026, 11:46
#
Так, є проблеми, але є з чим порівняти)) головне що путін «свіженький» і війни на росії немає, так і «пахне» воно більше 25 років…«благоухає». може ви туди, на рідні говені поїдете, не мучте себе з бандерівцями
+
+30
bosyak
bosyak
29 січня 2026, 11:29
#
Заряд/розряд йде з ккд 0.8 в кращому випадку. Інвертор ще свої 10% ккд відкусить. От Вам +30% тільки на зарядних станціях.
+
+52
Новий Новий Ізраїль вже тут
Новий Новий Ізраїль вже тут
29 січня 2026, 9:27
#
Потому что Карлсон (Миндич) улетел в Играиль
+
0
R S
R S
29 січня 2026, 9:43
#
Передайте Миндичу, чтобы немедленно возвращался. У НАБУ есть много вопросов к нему.
+
0
bosyak
bosyak
29 січня 2026, 11:29
#
Нема ні питань ні навіть підозри.
+
+22
Я. ..
Я. ..
29 січня 2026, 11:10
#
І це тільки ті, про кого люди знають, а значить вони просто не захотіли з кимось вище ділитися, і без міндічєй корупціонерів в Україні хоч віднімай
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 січня 2026, 9:56
#
За январь 2026 ещё не было подано ни показаний электросчетчиков
ни произведено начислений от энергокомпаний, а также не проведено
снятие показаний общедомовых приборов учёта тепла, а нам уже
навесили лапшу на уши о ещё неначисленных суммах в платёжках.
+
+67
R S
R S
29 січня 2026, 10:21
#
Да, население заранее подготавливают морально к росту цифр в платёжках.
А после отопительного сезона ещё и тарифы повысят, на свет и тепло.
+
0
bosyak
bosyak
29 січня 2026, 11:30
#
Після опалювального сезону ще ремонти проводити, тому тариф то буде десяте питання.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
29 січня 2026, 12:54
#
Заранее готовят — это развод лохов и навешивание
лапши на уши об увеличении сумм в платежках
за предыдущий период и однозначно до повышения тарифов.

Одни пишут про курс доллара «скоро по 50»,
другие по несколько раз в месяц о подорожание
хлеба ну, а третьи об увеличении тарифов, даже
если они по факту не изменяются.

А основной смысл в том, что плохие новости
намного лучше продаются…
+
+22
Я. ..
Я. ..
29 січня 2026, 11:15
#
«Якщо споживач не подає дані вчасно, компанія нараховує плату за середнім споживанням, сформованим у періоди зі стабільним електропостачанням.»

А чому по середньому всього і в періоди зі стабільним електропостачанням? Пишіть по максимальному споживанню довоєнному, але щоб за новими тарифами! «Все для людей» :)
+
0
Игорь УА
Игорь УА
29 січня 2026, 12:46
#
Гігават по країні зараз витрачається на інвертори, які такіж споживають електроенергію и втрачають близько 20% електроенергії під час заряду-розряду. Інвертори — зло, тільки китайцям дали заробити.
