29 січня 2026, 15:28

Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік

Національний банк України переглянув темпи відновлення економіки у бік сповільнення. Головним чинником коригування прогнозів став тривалий негативний вплив на енергетичний сектор та логістику.

Нацбанк знизив прогноз зростання ВВП на 2026 рік

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання буде стриманішим

Центральною зміною в макроекономічному прогнозі стало погіршення очікувань щодо реального валового внутрішнього продукту (ВВП):

  • Прогноз на 2026 рік: знижено з 2% до 1,8%.
  • Оцінка за 2025 рік: також була переглянута до рівня 1,8% через дефіцит електроенергії в останні місяці року, що виявився більшим за очікування.

Читайте також: НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік: удари по енергетиці тиснуть на ціни

Фактори впливу

Попри складну ситуацію, економіка демонструє стійкість. Наприкінці 2025 року пожвавленню сприяли активні жнива (частина врожаю змістилася на IV квартал) та значне нарощування бюджетних видатків.

Проте енергетичний фактор залишається ключовою перепоною:

  • Дефіцит потужностей: Руйнування в енергосекторі ще тривалий час обмежуватимуть роботу промисловості та бізнесу.
  • Логістика: Ускладнення транспортних шляхів додатково тисне на економічні показники.

Пришвидшення у 2027−2028 роках

НБУ розраховує, що поточне сповільнення є тимчасовим. Завдяки інвестиціям у відбудову інфраструктури, розвитку оборонного комплексу та поступовому вирішенню проблем в енергетиці, економіка вийде на вищі темпи зростання.

Згідно з прогнозом, у 2027−2028 роках очікується пришвидшення ВВП до 3−4%. Цьому має сприяти приплив приватних інвестицій та подальша адаптація бізнесу до нових умов.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) оновив оцінку динаміки української економіки за минулий рік. Згідно з уточненими даними, реальний ВВП України у 2025 році продемонстрував зростання на 1,8% порівняно з 2024 роком.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
