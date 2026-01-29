НБУ погіршив прогноз інфляції на 2026 рік: удари по енергетиці тиснуть на ціни

Національний банк України переглянув свої очікування щодо розвитку економіки у 2026 році в бік погіршення. Головною причиною песимістичних коректив стали тривалі наслідки російських обстрілів української енергосистеми.

Інфляція: ціни зростатимуть швидше, ніж очікувалося

Прогноз щодо інфляції на кінець 2026 року було суттєво переглянуто. Якщо раніше Нацбанк розраховував на стримане зростання цін на рівні 6,6%, то за новими оцінками інфляція пришвидшиться до 7,5%.

Основним драйвером здорожчання товарів та послуг є енергетичний дефіцит. Руйнування потужностей змушує бізнес переходити на дорожчу альтернативну генерацію, що безпосередньо закладається у собівартість продукції.

Чого чекати надалі?

За прогнозом НБУ, інфляція знизиться до 6% наприкінці 2027 року, а у 2028 році - до цілі 5%.

В Нацбанку, нагадали, що у грудні 2025 року як споживча, так і базова інфляція сповільнилися до 8% у річному вимірі. Така динаміка зумовлювалася передусім ефектами вищих урожаїв, а також певним зменшенням тиску на ринку праці та збереженням стійкої ситуації на валютному ринку. За оцінками НБУ, річні темпи зростання споживчих цін знизилися й у січні.