Реальний ВВП України за 2025 рік зріс на 1,8% — уточнена оцінка ІЕД

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) оновив оцінку динаміки української економіки за минулий рік. Згідно з уточненими даними, реальний ВВП України у 2025 році продемонстрував зростання на 1,8% порівняно з 2024 роком.

Цей показник дещо нижчий за попередні прогнози аналітиків ІЕД (2%) та оперативну оцінку Міністерства економіки (2,2%). Зокрема, у грудні темпи зростання сповільнилися до 3,4% після листопадового стрибка у 5,2%.

Сільське господарство як головний драйвер

Основним чинником, що утримав економіку в плюсі, став аграрний сектор.

Сільське господарство: Валова додана вартість у грудні зросла на 35%. Високі показники пояснюються пізнім збором врожаю, хоча порівняно з листопадом (54%) внесок сектору дещо послабшав.

Торгівля: Сектор зріс на 5,9%. Аналітики зазначають, що таку активність частково спровокував споживчий попит: населення масово закуповувало товари для підготовки до тривалих відключень світла.

Вплив атак на енергетику та промисловість

Безперервні обстріли критичної інфраструктури з боку рф залишаються головним стримуючим фактором. Найбільших втрат у грудні зазнали галузі, критично залежні від стабільного енергопостачання та логістики: