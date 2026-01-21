Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) оновив оцінку динаміки української економіки за минулий рік. Згідно з уточненими даними, реальний ВВП України у 2025 році продемонстрував зростання на 1,8% порівняно з 2024 роком.
21 січня 2026, 19:45
Реальний ВВП України за 2025 рік зріс на 1,8% — уточнена оцінка ІЕД
Цей показник дещо нижчий за попередні прогнози аналітиків ІЕД (2%) та оперативну оцінку Міністерства економіки (2,2%). Зокрема, у грудні темпи зростання сповільнилися до 3,4% після листопадового стрибка у 5,2%.
Сільське господарство як головний драйвер
Основним чинником, що утримав економіку в плюсі, став аграрний сектор.
- Сільське господарство: Валова додана вартість у грудні зросла на 35%. Високі показники пояснюються пізнім збором врожаю, хоча порівняно з листопадом (54%) внесок сектору дещо послабшав.
- Торгівля: Сектор зріс на 5,9%. Аналітики зазначають, що таку активність частково спровокував споживчий попит: населення масово закуповувало товари для підготовки до тривалих відключень світла.
Вплив атак на енергетику та промисловість
Безперервні обстріли критичної інфраструктури з боку рф залишаються головним стримуючим фактором. Найбільших втрат у грудні зазнали галузі, критично залежні від стабільного енергопостачання та логістики:
- Добувна промисловість: Обвалилася на 19% через воєнні дії та атаки на об'єкти видобутку газу, вугілля та руди.
- Енергетика: Падіння на 18%. Масштабні руйнування генерації призвели до критичної ситуації в Одеській, Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
- Транспорт: Скорочення на 10%. На показники вплинули систематичні обстріли залізничних вузлів та портової інфраструктури.
- Переробна промисловість: Впала лише на 1,9%. Сектору вдалося уникнути глибшої кризи завдяки адаптації бізнесу: масовому використанню генераторів, сонячних панелей та когенераційних установок.
Джерело: Мінфін
