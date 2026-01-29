Пітер Шифф попередив про «неминучий крах долара» і нову кризу в США

Відомий американський економіст та інвестор Пітер Шифф, який отримав світову популярність завдяки точному прогнозу фінансової кризи 2008 року, заявив про наближення нового масштабного економічного потрясіння, епіцентром якого, за його словами, стануть Сполучені Штати, пише Fox business.

Про що попередив Шифф

За оцінкою Шиффа, світова фінансова система переживає переломний момент: довіра до долара США стрімко знижується, а центральні банки по всьому світу нарощують закупівлі золота, одночасно скорочуючи доларові резерви.

«Долар звалиться, а його місце займе золото», — стверджує економіст, наголошуючи, що саме американська валюта сьогодні є головним джерелом дисбалансу.

За його словами, світ «вибиває ґрунт з-під ніг США», а поточні процеси не можна розглядати як чергову глобальну кризу.

Мова, вважає Шифф, йде саме про американську фінансову кризу, наслідки якої можуть виявитися вигідними для інших економік.

Інвестор також заявив, що ключова бульбашка сьогодні зосереджена не на окремих ринках, а в доларі та в економіці США загалом. Саме це, на його думку, робить кризу, що насувається, особливо небезпечною і системною.

Заяви Шиффа пролунали на тлі рекордних покупок золота з боку центральних банків та посилення дискусій про майбутнє долара як світової резервної валюти.

Долар падає золото росте

Президент США Дональд Трамп своїми останніми заявами фактично підтвердив зміну курсу Білого дому: наразі слабкий долар сприймається не як проблема, а інструмент підтримки американських експортерів. Це спровокувало найглибше падіння долара за останній рік.

Індекс долара Bloomberg впав на 1,2%, досягнувши мінімуму за останні чотири роки.

Золото та срібло продовжили стрімко дорожчати та оновлювати рекорди, незважаючи на рішення ФРС не знижувати відсоткові ставки.