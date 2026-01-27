Долар впав до найнижчого рівня за чотири роки на тлі зростання ризиків у США

Індекс долара (Bloomberg Dollar Spot Index) продемонстрував стрімке падіння, опустившись до найнижчого рівня з березня 2022 року. Основна резервна валюта світу дешевшає четвертий день поспіль, демонструючи найгіршу динаміку після свого найбільш невдалого тижня з травня минулого року. Про це повідомляє Bloomberg.

Причини ослаблення «зеленого»

Експерти пов'язують падіння долара з накопиченням структурних та політичних ризиків у США:

Непередбачуваність Вашингтона. Заяви президента США Дональда Трампа щодо намірів отримати контроль над Гренландією посилили занепокоєння інвесторів.

Загроза незалежності ФРС. Чутки про те, що наступний очільник Федеральної резервної системи може бути політично заангажованим на користь зниження ставок, тиснуть на курс.

Бюджетна криза. Ризик часткового призупинення роботи уряду (шатдаун) через суперечки в Конгресі щодо фінансування Департаменту внутрішньої безпеки відлякує «биків».

Фіскальна нестабільність. Зростаючий дефіцит бюджету та посилення політичної поляризації підривають довіру до фінансової надійності США.

Відродження єни та чутки про інтервенцію

Додатковим ударом для долара стало різке зміцнення японської єни. У вівторок вона зросла на 0,7% — до 153,03 за долар. На початку місяця курс наближався до 160 за долар, оновивши мінімум із 2024 року, після чого валюта перейшла до відновлення на тлі ринкових спекуляцій.

Трейдери повідомляють, що Федеральний резервний банк Нью-Йорка почав контактувати з фінансовими установами для перевірки обмінного курсу єни. Такі «перевірки ставок» зазвичай є попереднім кроком до валютної інтервенції. На ринку вже ширяться чутки про можливу координовану акцію — так звану «Угоду Мар-а-Лаго», — спрямовану на планомірне зниження курсу долара відносно валют основних торгових партнерів.

«Величезні обсяги торгів в опціонах на валюти країн G-10 цього тижня підтверджують, що тема знецінення долара США дедалі більше набирає популярності серед інвесторів. Незалежно від того, чи є перевірки ставок Федеральною резервною системою початком так званої „угоди Мар-а-Лаго“, макротрейдери самі доходять висновку, що долар США опинився на слизькому схилі», заявив — Марк Кренфілд, стратег Markets Live.

Реакція інших валют

Падіння долара дало поштовх до зростання європейських валют:

Євро зміцнилося до $1,1939 — максимуму з 2021 року.

Британський фунт зріс на 0,5%, досягнувши $1,3748, що є найвищим показником з липня минулого року.

Настрої на ринку: рекордне страхування від обвалу

Зараз трейдери платять рекордні суми за хеджування (страхування) від подальшого падіння долара. Премії за короткостроковими опціонами, що приносять прибуток від слабкого долара, досягли найвищого рівня з моменту початку збору даних у 2011 році.

«Ми бачимо, як премія за ризик долара знову зростає. Попри стабільні економічні показники США, політичний шум та фіскальна недовіра переважують циклічні фактори», — зазначають стратеги Barclays.

Поки ринок очікує, що в середу ФРС залишить ставки без змін, подальша доля долара залежатиме від того, чи зможе американська економіка витримати політичну турбулентність та чи розпочнеться цикл значного пом'якшення монетарної політики.

