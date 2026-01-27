Індекс долара (Bloomberg Dollar Spot Index) продемонстрував стрімке падіння, опустившись до найнижчого рівня з березня 2022 року. Основна резервна валюта світу дешевшає четвертий день поспіль, демонструючи найгіршу динаміку після свого найбільш невдалого тижня з травня минулого року. Про це повідомляє Bloomberg.
Долар впав до найнижчого рівня за чотири роки на тлі зростання ризиків у США
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Причини ослаблення «зеленого»
Експерти пов'язують падіння долара з накопиченням структурних та політичних ризиків у США:
- Непередбачуваність Вашингтона. Заяви президента США Дональда Трампа щодо намірів отримати контроль над Гренландією посилили занепокоєння інвесторів.
- Загроза незалежності ФРС. Чутки про те, що наступний очільник Федеральної резервної системи може бути політично заангажованим на користь зниження ставок, тиснуть на курс.
- Бюджетна криза. Ризик часткового призупинення роботи уряду (шатдаун) через суперечки в Конгресі щодо фінансування Департаменту внутрішньої безпеки відлякує «биків».
- Фіскальна нестабільність. Зростаючий дефіцит бюджету та посилення політичної поляризації підривають довіру до фінансової надійності США.
Відродження єни та чутки про інтервенцію
Додатковим ударом для долара стало різке зміцнення японської єни. У вівторок вона зросла на 0,7% — до 153,03 за долар. На початку місяця курс наближався до 160 за долар, оновивши мінімум із 2024 року, після чого валюта перейшла до відновлення на тлі ринкових спекуляцій.
Трейдери повідомляють, що Федеральний резервний банк Нью-Йорка почав контактувати з фінансовими установами для перевірки обмінного курсу єни. Такі «перевірки ставок» зазвичай є попереднім кроком до валютної інтервенції. На ринку вже ширяться чутки про можливу координовану акцію — так звану «Угоду Мар-а-Лаго», — спрямовану на планомірне зниження курсу долара відносно валют основних торгових партнерів.
«Величезні обсяги торгів в опціонах на валюти країн G-10 цього тижня підтверджують, що тема знецінення долара США дедалі більше набирає популярності серед інвесторів. Незалежно від того, чи є перевірки ставок Федеральною резервною системою початком так званої „угоди Мар-а-Лаго“, макротрейдери самі доходять висновку, що долар США опинився на слизькому схилі», заявив — Марк Кренфілд, стратег Markets Live.
Реакція інших валют
Падіння долара дало поштовх до зростання європейських валют:
- Євро зміцнилося до $1,1939 — максимуму з 2021 року.
- Британський фунт зріс на 0,5%, досягнувши $1,3748, що є найвищим показником з липня минулого року.
Читайте також: Євро витісняє долар у світі: курс оновив максимуми минулого року
Настрої на ринку: рекордне страхування від обвалу
Зараз трейдери платять рекордні суми за хеджування (страхування) від подальшого падіння долара. Премії за короткостроковими опціонами, що приносять прибуток від слабкого долара, досягли найвищого рівня з моменту початку збору даних у 2011 році.
«Ми бачимо, як премія за ризик долара знову зростає. Попри стабільні економічні показники США, політичний шум та фіскальна недовіра переважують циклічні фактори», — зазначають стратеги Barclays.
Поки ринок очікує, що в середу ФРС залишить ставки без змін, подальша доля долара залежатиме від того, чи зможе американська економіка витримати політичну турбулентність та чи розпочнеться цикл значного пом'якшення монетарної політики.
Коментарі