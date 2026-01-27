Deutsche Bank: слабкий долар може підняти ціну на золото до $6000 цього року

Виский геополітичний ризик залишатиметься ключовим каталізатором для товарних ринків цього року, стверджує Deutsche Bank, уточнюючи, що фрагментоване глобальне середовище вже змінює ланцюжки поставок, інвестиційну поведінку та ціноутворення на ключові ресурси.

Що кажуть аналітики

Аналітик банку Майкл Хсуех каже, що визнає «ймовірність структурно вищої геополітичної волатильності», попереджаючи, що прагнення до незалежних ланцюгів поставок, ймовірно, призведе до вищих витрат та запровадження цінових лімітів, особливо на критично важливі корисні копалини.

За словами аналітика, конкуренція між великими державами та ресурсний націоналізм зумовлюють потребу в надлишкових мережах постачання, тоді як геополітична напруженість також стримує ризики зниження на енергетичних ринках.

Водночас, накопичення ресурсів стає ключовим фактором, оскільки Китай нарощує стратегічні резерви золота та сирої нафти, що посилює структурну премію за ризик на всіх товарних ринках. Зростання військових витрат додає до цієї підтримки, оскільки Хсуех зазначає, що вищі витрати на оборону погіршують довгострокові траєкторії державного боргу, підкріплюючи аргументи на користь дорогоцінних металів як засобу збереження вартості.

Серед дорогоцінних металів інвестиційний попит залишається домінуючим фактором. Зростання ціни на золото було підкріплене збільшенням резервів центральних банків та зростанням впливу інвесторів на недоларові та реальні активи.

Хсуех вважає, що ціна на золото в 6000 доларів за унцію «досяжна за умови слабшого долара цього року», пов'язуючи це зростання з продовженням девальвації долара, зумовленої тиском на оцінку, тенденціями платіжного балансу та зміною циклів монетарної політики.

