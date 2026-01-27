Тарифи на зарядку електрокарів зросли вдвічі. Чи варто продавати «електричку»?

В Україні буквально за декілька днів різко зріс тариф на заправку електрокарів. Якщо ще на початку минулого тижня він становив 16−18 гривень за кВт, то зараз — 30−32 гривні, тобто вдвічі вище. На деяких спеціалізованих АЗС навіть з'явилися цінники у 39 гривень за кВт, і надалі вони можуть ще зрости.

«Держава не регулює тариф. Він може сягнути і 50 гривень за кВт», — каже Вадим Ігнатов, президент Асоціації ринку електромобілів України.

За словами аналітика Інституту досліджень авторинку Остапа Новицького, такий високий цінник на зарядку фактично нівелює головну перевагу електромобілів — економність, порівнюючи з бензиновими чи дизельними авто.

Якщо підвищений тариф збережеться, власники «електричок» масово виставлятимуть їх на продаж, що обвалить ціни. Втім, Ігнатов вважає, що нинішнє рекордне збільшення цінників є тимчасовим, і все ще можна переграти.

«Мінфін» розбирався, чому різко зросли тарифи на зарядку електрокарів і що це означає для їхніх власників.

Чому цінник на зарядку різко зріс?

Ціни зросли нерівномірно: на окремих заправках, скажімо, WOG, вартість кВт становила близько 25 гривень за кВт, на інших вона злетіла до 30−33 гривень, а на деяких — і до 39 гривень.

Вадим Ігнатов, президент Асоціації ринку електромобілів України, виокремлює дві головні причини зростання тарифів.

Перша — зростання попиту на заправку. «Через масові відключення електроенергії для населення багато власників електрокарів не можуть заряджати авто вдома. Середній період зарядки авто від „домашньої“ розетки — 10−11 годин. Жителі Київщини просто не мають такого періоду зі світлом. Тому власники електрокарів масово кинулися на громадські заправки. У багатьох із них кількість клієнтів зросла до 10 разів. При цьому заправки теж мають свої ліміти з електроенергії, за перевищення яких їх відключають і штрафують. Щоб згладити стрибки попиту, вони вирішили підвищувати тарифи», — пояснює Ігнатов.

Друга причина — нове розпорядження НКРЕКП. 16 січня регулятор своєю постановою № 70 змінив прайс-кепи (граничні ціни на електроенергію) на ринках на добу вперед — на внутрішньодобовому та балансуючому ринках. Їх підвищили в середньому на 82% — до 15−16 тисяч гривень за МВт·год. Регулятор пояснив це тим, що нові цінники дозволять закуповувати імпортну електроенергію у години пікових навантажень (вранці та ввечері), коли тарифи в ЄС на максимумі.

У результаті на ринку на добу вперед цінник для комерційних споживачів злетів утричі. «Заправники запанікували. Вони ще не отримали цінників за січень. Але вже побоюються, що вони виявляться вищими, ніж заправки відпускали електроенергію для споживачів, тож почали гарячково підвищувати тарифи», — каже Ігнатов.

Оскільки держава не регулює ціни на заправки для електрокарів, пішов неконтрольований перегляд тарифів — частина заправок підвищили їх на 2−3 гривні, а деякі — на 10 гривень за кВт і більше.

Аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький уточнив: ціна зарядки формується з декількох складових — базової вартості електроенергії, транспортування, податкового навантаження, банківського еквайрингу за поповнення рахунку, амортизації рахунку, витрат на підключення, оренди земельних ділянок та операційних витрат.

При зростанні базової вартості електроенергії до 15 гривень за кВт, вартість доставки становить 4 гривні, плюс 2% банківського еквайрингу та інші витрати. У результаті собівартість електрики на заправках злетіла до 24 гривень за кВт. Із огляду на витрати на експлуатацію та сервіс, собівартість у 30−32 гривні за кВт виглядає цілком обґрунтованою, — каже Новицький.

У мережі ТОКА зростання тарифів також пояснили збільшенням комерційної вартості електроенергії. «НКРЕКП прийняла рішення про підвищення граничних цін на електроенергію, і це безпосередньо вплинуло на вартість зарядки на громадських станціях», — кажуть представники мережі.

Ігнатов зазначає, що ціни на електроенергію на оптовому ринку сильно зросли. «Для порівняння: якщо у жовтні на ринку на добу вперед кВт можна було придбати в окремі періоди і за 10 копійок, то зараз цінник злетів до 14 гривень», — каже експерт.

Зростання попиту та базових тарифів, за його словами, спровокувало масовий перегляд цін заправниками. І на якій позначці зрештою зупиниться ціна — незрозуміло. Що це означає для власників електрокарів?

Дорожче, ніж бензин та дизель

Новицький наводить такий розрахунок щодо вартості зарядки електромобілів. Наприклад, електрокар Tesla Model 3 витрачає в середньому 20 кВт на 100 кілометрів пробігу, що за нинішніми тарифами становить щонайменше 600 гривень. Це приблизно вдвічі більше, ніж на початку минулого тижня.

При цьому ті ж 100 кілометрів на бензиновому авто коштують 596 гривень (А-95 коштує в середньому 59,6 гривень за літр, витрата — 10 літрів на сотню). Тобто «електричка» вже дорожча, ніж авто на бензині (хоча й ненабагато), а ще нещодавно було з точністю до навпаки (до подорожчання сотня кілометрів на тій же Tesla Model 3 коштувала 320−360 гривень).

Якщо порівнювати з дизельними авто, то там та ж сама сотня кілометрів коштує в середньому 414 гривень (вартість дизельного пального — 59,28 гривень за літр, витрата — 7 літрів на 100 кілометрів). Тобто майже на 200 гривень дешевше, ніж для електрокара.

Для тих, хто заправляється на громадських АЗС, а таких щонайменше 20% від загальної кількості власників «електричок», цінник сильно зріс. І виходить, що електромобілі втратили колишню перевагу — їхня економність.

Але 70−80% власників електрокарів заряджаються вдома. Для них тариф формально не змінюється — вдень вони можуть заправляти авто за 4,32 гривні за кВт, а за нічним тарифом (для тих, хто має двозонний лічильник) — за 2,16 гривень. Проблема в тому, що для зарядки середньостатистичного електрокара з ємністю батареї до 40 кВт потрібно 10−11 годин, а такого періоду зі світлом у багатьох мешканців Київщини немає. Як зазначив Новицький, із огляду на жорсткі відключення та морози, які знижують ефективність зарядки, вдома вдається заряджати авто максимум на 50−100 кілометрів на добу.

«Додатково є технічні обмеження для домашньої зарядки — приблизно 5 кВт на квартиру, із яких безпосередньо на зарядку авто можна спрямувати лише 16 502 кВт», — кажуть в Інституті досліджень авторинку. А те, що не вдається набрати вдома, власники електрокарів намагаються заправити на громадських АЗС — вже за вищим комерційним тарифом.

«Найбільший вплив нові тарифи мають на таксі, кур'єрів. Ці категорії користувачів переважно заряджаються на „швидких“ громадських зарядках, оскільки домашні порти не забезпечують необхідного їм щоденного пробігу. За нової вартості електроенергії економіка експлуатації авто стає жорсткішою», — зазначив Новицький.

Продавати чи зачекати?

Що нові тарифи означають для ринку електрокарів? «Мінфін» вже писав про різке зростання цього сегменту. На очікуваннях скасування пільг щодо розмитнення електромобілів їх продаж минулого року різко зріс, як і імпорт. За словами Новицького, лише у грудні минулого року в Україну завезли понад 30 тисяч «електричок». А їхня загальна частка в структурі автопродажів зросла до 20−25%. При цьому головний аргумент на користь електрокарів для українських водіїв — нижча продажна ціна, порівнюючи з авто із ДВЗ, плюс економія на експлуатації.

Перша складова поки що зберігається. «Середня вартість нового авто на електротязі становить $24 тис., що помітно нижче, ніж „звичайного“ автомобіля», — говорить Ігнатов. Але економність в експлуатації втрачається. На думку Новицького, це може змусити деяких водіїв виставляти авто на продаж. Що, на тлі загальної затовареності ринку, загрожує надлишком пропозиції та обвалом цін.

Але, як вважають експерти, зниження попиту на зарядку на профільних АЗС може змусити останніх скинути ціни. «Є ризик скорочення кількості станцій, особливо на маршрутах між містами», — кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Ігнатов стверджує, що АЗС має можливість знизити тарифи. «До весни на ринку електроенергії очікується покращення ситуації, оскільки підключаться ГЕС та сонячна генерація. Тариф на зарядку електрокарів буде збільшено, але не вдвічі, а на декілька гривень. За такого розкладу експлуатація електрокарів однаково буде вигідною», — вважає експерт.

В Інституті досліджень авторинку також не радять «терміново продавати електромобіль».

«Поточна ситуація із зарядками неприємна, але вона не означає «закінчення ери електрокарів». Ринок уже проходив цінові та інфраструктурні шоки — і з пальним, і з електроенергією. Продавати електромобіль зараз складно та часто невигідно. Ринок перенасичений пропозиціями, а попит гальмується. У таких умовах швидкий продаж за нормальною ціною є малоймовірним.

Здебільшого власник стикається з вибором: або значно скидати ціну, або залишати авто собі. Для багатьох другий варіант виглядає раціональнішим", — кажуть в Інституті досліджень авторинку.

Експерти також зазначили, що за нинішніх умов домашні зарядки є ключовою перевагою. Особливо, якщо придбати порт швидкої зарядки, який дозволяє скоротити час зарядки батареї до 3−4 годин (він коштує в середньому 5 тисяч гривень). А зарядку на спеціалізованих АЗС експерти радять розглядати як резервну. Плюс — передбачити план «Б» — зарядку на портах у гаражах чи офісних центрах, де цінники поки що нижчі (до 24 гривень за кВт), або, у крайньому разі, від генератора.

У цьому випадку зарядка може коштувати близько 20 гривень за кВт, але лише на «разових» умовах, без огляду на технічне обслуговування обладнання (у такому разі, цінник може зрости до 50 гривень за кВт).