Топ-5 найбільших та найменших ринків нових авто в ЄС

За підсумками перших чотирьох місяців 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано майже 3,8 млн нових легкових автомобілів. При цьому між різними країнами блоку зберігається великий розрив в обсягах продажів, повідомляє Укравтопром.

Топ-5 найбільших авторинків ЄС

Головним локомотивом європейського автопрому залишається Німеччина, де обсяги реалізації нових авто впевнено зростають. Загалом перша п'ятірка країн з найбільшою кількістю реєстрацій виглядає наступним чином:

Німеччина — 948 567 авто (+4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року);

Італія — 639 736 од. (+9,8%);

Франція — 539 894 од. (-1,6%);

Іспанія — 407 389 од. (+7,8%);

Польща — 203 463 од. (+7,6%).

Топ-5 найменших ринків Євросоюзу

Найменшу кількість нових машин купують переважно в країнах Балтії та на острівних державах. Перелік найменших ринків виглядає так:

Литва — 14 263 од. (+9,9%);

Латвія — 6 902 од. (+0,8%);

Естонія — 6 164 од. (+92,9%);

Кіпр — 4 799 од. (-13,5%);

Мальта — 2 150 од. (+12,2%).

Де у цьому рейтингу Україна?

Для порівняння: в Україні за цей же період (січень-квітень 2026 року) було реалізовано 21,5 тисячі нових легкових авто, що на 7% більше, ніж торік.

«Мінфін» писав, що у квітні 2026 року автопарк України поповнили 13,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 15% більше, ніж торік.

