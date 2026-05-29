29 травня 2026, 10:03

Топ-5 найбільших та найменших ринків нових авто в ЄС

За підсумками перших чотирьох місяців 2026 року в країнах Європейського Союзу було реалізовано майже 3,8 млн нових легкових автомобілів. При цьому між різними країнами блоку зберігається великий розрив в обсягах продажів, повідомляє Укравтопром.

Фото: magnific

Топ-5 найбільших авторинків ЄС

Головним локомотивом європейського автопрому залишається Німеччина, де обсяги реалізації нових авто впевнено зростають. Загалом перша п'ятірка країн з найбільшою кількістю реєстрацій виглядає наступним чином:

  • Німеччина — 948 567 авто (+4,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року);
  • Італія — 639 736 од. (+9,8%);
  • Франція — 539 894 од. (-1,6%);
  • Іспанія — 407 389 од. (+7,8%);
  • Польща — 203 463 од. (+7,6%).

Топ-5 найменших ринків Євросоюзу

Найменшу кількість нових машин купують переважно в країнах Балтії та на острівних державах. Перелік найменших ринків виглядає так:

  • Литва — 14 263 од. (+9,9%);
  • Латвія — 6 902 од. (+0,8%);
  • Естонія — 6 164 од. (+92,9%);
  • Кіпр — 4 799 од. (-13,5%);
  • Мальта — 2 150 од. (+12,2%).

Де у цьому рейтингу Україна?

Для порівняння: в Україні за цей же період (січень-квітень 2026 року) було реалізовано 21,5 тисячі нових легкових авто, що на 7% більше, ніж торік.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у квітні 2026 року автопарк України поповнили 13,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 15% більше, ніж торік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
