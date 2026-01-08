Електричний прорив: як змінилися моторні вподобання українців у 2025 році

Український авторинок переживає стрімку трансформацію. За підсумками 2025 року автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вперше за тривалий час втратили значну частину позицій: якщо у 2024 році вони займали понад 65% ринку, то тепер їхня частка опустилася до позначки майже 50%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Електрокари наступають

Головним трендом року стало майже двократне зростання популярності електромобілів, які впевнено витісняють бензинові та дизельні авто:

Електромобілі: частка злетіла з 14,5% до 28,3%.

Бензинові авто: залишаються лідерами, але втратили позиції — частка впала з 40% до 32,3%.

Гібриди: продемонстрували помірне зростання — з 19,5% до 21,8%.

Дизельні авто: відчутно втратили популярність — частка скоротилася з 25,6% до 17,4%.

Авто з ГБО: стабільно займають нішевий сегмент — менше 1% продажів.

Бестселери 2025 за типом двигуна

Кожен сегмент визначив свого фаворита серед українських покупців. Цікаво, що одна й та сама модель зуміла очолити відразу два різні рейтинги:

Бензин: Hyundai Tucson

Електро: Volkswagen ID.Unyx

Гібрид: Toyota RAV-4

Дизель: Renault Duster

ГБО: Hyundai Tucson

Ці показники свідчать про те, що 2025 рік став переломним для українського автопарку, де кожен третій новий автомобіль тепер є електричним або гібридним.

