Український авторинок переживає стрімку трансформацію. За підсумками 2025 року автомобілі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ) вперше за тривалий час втратили значну частину позицій: якщо у 2024 році вони займали понад 65% ринку, то тепер їхня частка опустилася до позначки майже 50%. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
8 січня 2026, 12:04
Електричний прорив: як змінилися моторні вподобання українців у 2025 році
Електрокари наступають
Головним трендом року стало майже двократне зростання популярності електромобілів, які впевнено витісняють бензинові та дизельні авто:
- Електромобілі: частка злетіла з 14,5% до 28,3%.
- Бензинові авто: залишаються лідерами, але втратили позиції — частка впала з 40% до 32,3%.
- Гібриди: продемонстрували помірне зростання — з 19,5% до 21,8%.
- Дизельні авто: відчутно втратили популярність — частка скоротилася з 25,6% до 17,4%.
- Авто з ГБО: стабільно займають нішевий сегмент — менше 1% продажів.
Бестселери 2025 за типом двигуна
Кожен сегмент визначив свого фаворита серед українських покупців. Цікаво, що одна й та сама модель зуміла очолити відразу два різні рейтинги:
- Бензин: Hyundai Tucson
- Електро: Volkswagen ID.Unyx
- Гібрид: Toyota RAV-4
- Дизель: Renault Duster
- ГБО: Hyundai Tucson
Ці показники свідчать про те, що 2025 рік став переломним для українського автопарку, де кожен третій новий автомобіль тепер є електричним або гібридним.
Джерело: Мінфін
