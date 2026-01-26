У Європі розповіли про план прискореного вступу України до ЄС: названо конкретну дату

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що одним із ключових елементів можливого мирного плану щодо завершення війни в Україні є прискорений вступ країни до Європейського Союзу. З його слів, Україна може стати членом ЄС вже з 1 січня 2027 року.

Що говорять про вступ

Вучич озвучив один із можливих сценаріїв вступу України до ЄС у прискореному режимі.

«Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо він буде досягнутий між Росією та Україною… Одним з пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року».

Президент Сербії додав, що такий сценарій викличе опір із боку низки держав-членів ЄС.

За його словами, серед країн, які не підтримають прискореного вступу України, буде Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина.

Вучич припустив, що для реалізації плану можуть бути змінені процедури ухвалення рішень всупереч регламентам та правилам.

Заяви Вучича перегукуються з інформацією про позицію США, яка, за даними західних медіа, розглядає вступ України до ЄС до 2027 року як частину ширшого мирного бачення. Водночас у самому Євросоюзі ставляться до таких термінів стримано.

Як зазначає Reuters, у Брюсселі наголошують, що Україна поки що не завершила жоден із 36 етапів переговорного процесу, що робить членство до 2027 року малоймовірним.