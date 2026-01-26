У Європі розповіли про план прискореного вступу України до ЄС: названо конкретну дату

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 січня 2026, 12:15

У Європі розповіли про план прискореного вступу України до ЄС: названо конкретну дату

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що одним із ключових елементів можливого мирного плану щодо завершення війни в Україні є прискорений вступ країни до Європейського Союзу. З його слів, Україна може стати членом ЄС вже з 1 січня 2027 року.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що одним із ключових елементів можливого мирного плану щодо завершення війни в Україні є прискорений вступ країни до Європейського Союзу.
Фото: Президент Сербії Олександр Вучич

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що говорять про вступ

Вучич озвучив один із можливих сценаріїв вступу України до ЄС у прискореному режимі.

«Зараз вам скажу те, що десь почув, і я б вам цього не говорив, якби це не було правдою. Отже, я дізнався, що частиною мирного плану, якщо він буде досягнутий між Росією та Україною… Одним з пунктів плану є те, що Україна стане членом Європейського Союзу з 1 січня 2027 року».

Президент Сербії додав, що такий сценарій викличе опір із боку низки держав-членів ЄС.

За його словами, серед країн, які не підтримають прискореного вступу України, буде Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина.

Вучич припустив, що для реалізації плану можуть бути змінені процедури ухвалення рішень всупереч регламентам та правилам.

Заяви Вучича перегукуються з інформацією про позицію США, яка, за даними західних медіа, розглядає вступ України до ЄС до 2027 року як частину ширшого мирного бачення. Водночас у самому Євросоюзі ставляться до таких термінів стримано.

Як зазначає Reuters, у Брюсселі наголошують, що Україна поки що не завершила жоден із 36 етапів переговорного процесу, що робить членство до 2027 року малоймовірним.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
neverice
neverice
26 січня 2026, 12:51
#
Повноцінне членство в ЄС — точно ні. Це нереально. А от варіант з перехідним періодом років на 5 цілком можливий. Так, мінімум політичного впливу на життя ЄС, ніякого права вето та певні обмеження в торгівлі, доступі до фондів. Все це буде потроху зніматись у процесі руху реформ. Але нас це влаштовує. Головне, отримати не просто гарантії вступу — а сам вступ, навіть з обмеженими правами. Саме це остаточно і чітко визначить, що ми в ЄС, та суттєво зменшить можливості росії для майбутніх розхитувань.
+
+15
vt313
vt313
26 січня 2026, 13:00
#
План такий. ЕС отримує Україну, рф, — Угорщину і Сербію.
+
0
efess
efess
26 січня 2026, 13:34
#
Прожекти… прожекти…
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає TattiReuven и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами