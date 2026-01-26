Житло під 3% на 25 років: Гетманцев анонсував іпотечну програму на трильйон гривень

В Україні готується запуск безпрецедентної за масштабами державної програми пільгового кредитування житла, яка реалізовуватиметься через новостворену Національну установу розвитку (НУР). Ініціатива передбачає надання іпотеки під 3% річних для мільйона українських родин, а загальний обсяг фінансування проєкту перевищить один трильйон гривень. Про це повідомляє голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

Пільгова ставка для пріоритетних категорій

Ключовим елементом програми є механізм субсидування відсоткової ставки державою. Кінцевий позичальник отримуватиме кредит у гривні під фіксовані 3% річних.

Головними бенефіціарами програми визначено соціально вразливі верстви населення та тих, хто забезпечує життєдіяльність держави:

Військовослужбовці.

Медичні працівники.

Вчителі та викладачі.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Біженці, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Фінансова модель: скільки доведеться платити

Програма встановлює жорсткі обмеження на розмір щомісячного платежу, щоб гарантувати реальну доступність житла. Для зниження навантаження на сімейний бюджет термін кредитування буде продовжено до 25 років і більше.

Розрахунок платежу базуватиметься на двох граничних показниках:

Частка в доході: Щомісячний платіж не повинен перевищувати 20−25% від середнього сукупного доходу домогосподарства.

Ринковий орієнтир: Сума платежу має бути співмірною з вартістю оренди житла в конкретному регіоні (середня орендна плата + 10−15%).

За словами Данила Гетманцева, це не короткострокова акція, а стратегічна програма, розрахована на десятиліття роботи. Її мета — забезпечити житлом щонайменше один мільйон українських сімей.