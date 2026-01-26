В Україні готується запуск безпрецедентної за масштабами державної програми пільгового кредитування житла, яка реалізовуватиметься через новостворену Національну установу розвитку (НУР). Ініціатива передбачає надання іпотеки під 3% річних для мільйона українських родин, а загальний обсяг фінансування проєкту перевищить один трильйон гривень. Про це повідомляє голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Житло під 3% на 25 років: Гетманцев анонсував іпотечну програму на трильйон гривень
Пільгова ставка для пріоритетних категорій
Ключовим елементом програми є механізм субсидування відсоткової ставки державою. Кінцевий позичальник отримуватиме кредит у гривні під фіксовані 3% річних.
Головними бенефіціарами програми визначено соціально вразливі верстви населення та тих, хто забезпечує життєдіяльність держави:
- Військовослужбовці.
- Медичні працівники.
- Вчителі та викладачі.
- Внутрішньо переміщені особи (ВПО).
- Біженці, які втратили житло внаслідок бойових дій.
Фінансова модель: скільки доведеться платити
Програма встановлює жорсткі обмеження на розмір щомісячного платежу, щоб гарантувати реальну доступність житла. Для зниження навантаження на сімейний бюджет термін кредитування буде продовжено до 25 років і більше.
Розрахунок платежу базуватиметься на двох граничних показниках:
- Частка в доході: Щомісячний платіж не повинен перевищувати 20−25% від середнього сукупного доходу домогосподарства.
- Ринковий орієнтир: Сума платежу має бути співмірною з вартістю оренди житла в конкретному регіоні (середня орендна плата + 10−15%).
За словами Данила Гетманцева, це не короткострокова акція, а стратегічна програма, розрахована на десятиліття роботи. Її мета — забезпечити житлом щонайменше один мільйон українських сімей.
Коментарі - 7
Реалістично десь половина тіла кредита і виходить, так зрозуміло що це в гривні.
По суті це означає що на кожні 2$ зароблені на виплату іпотеки (після податків), ви подаруєте ще 1$ банку, дуже щедро.