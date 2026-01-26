Multi від Мінфін
26 січня 2026, 11:22

Житло під 3% на 25 років: Гетманцев анонсував іпотечну програму на трильйон гривень

В Україні готується запуск безпрецедентної за масштабами державної програми пільгового кредитування житла, яка реалізовуватиметься через новостворену Національну установу розвитку (НУР). Ініціатива передбачає надання іпотеки під 3% річних для мільйона українських родин, а загальний обсяг фінансування проєкту перевищить один трильйон гривень. Про це повідомляє голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В Україні готується запуск безпрецедентної за масштабами державної програми пільгового кредитування житла, яка реалізовуватиметься через новостворену Національну установу розвитку (НУР).

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Пільгова ставка для пріоритетних категорій

Ключовим елементом програми є механізм субсидування відсоткової ставки державою. Кінцевий позичальник отримуватиме кредит у гривні під фіксовані 3% річних.

Головними бенефіціарами програми визначено соціально вразливі верстви населення та тих, хто забезпечує життєдіяльність держави:

  • Військовослужбовці.
  • Медичні працівники.
  • Вчителі та викладачі.
  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО).
  • Біженці, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Фінансова модель: скільки доведеться платити

Програма встановлює жорсткі обмеження на розмір щомісячного платежу, щоб гарантувати реальну доступність житла. Для зниження навантаження на сімейний бюджет термін кредитування буде продовжено до 25 років і більше.

Розрахунок платежу базуватиметься на двох граничних показниках:

  • Частка в доході: Щомісячний платіж не повинен перевищувати 20−25% від середнього сукупного доходу домогосподарства.
  • Ринковий орієнтир: Сума платежу має бути співмірною з вартістю оренди житла в конкретному регіоні (середня орендна плата + 10−15%).

За словами Данила Гетманцева, це не короткострокова акція, а стратегічна програма, розрахована на десятиліття роботи. Її мета — забезпечити житлом щонайменше один мільйон українських сімей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментувати

Коментарі - 7

+
0
TAN72
TAN72
26 січня 2026, 11:32
#
Где брать уже на низком старте 🥱
+
0
BigBend
BigBend
26 січня 2026, 11:37
#
Вже ж зробили іпотеку 3% для військовослужбовців нещодавно, для чого нова? Щоб більше обмежень додати?
+
0
combojack911
combojack911
26 січня 2026, 11:40
#
Якщо тіло кредиту 100к $, то «щедрі» 3% гетьманцева за 25 років це 42000$, плюс різні платежі, плюс оформлення іпотеки у нотаріуса, плюс платежи для різних паразитів.

Реалістично десь половина тіла кредита і виходить, так зрозуміло що це в гривні.

По суті це означає що на кожні 2$ зароблені на виплату іпотеки (після податків), ви подаруєте ще 1$ банку, дуже щедро.
+
0
BigBend
BigBend
26 січня 2026, 12:30
#
То не бери іпотеку, в чому проблема?
+
0
VladimirVG
VladimirVG
26 січня 2026, 12:55
#
Трохи дивна математика. Якщо не брати до уваги реалістичність планів, описаних в статті, то іпотека під 3% в гривні це дуже дешево. Звісно, реальна ставка буде вище, але навіть реальні, нехай 6%, все одно дешево. Дуже ймовірно, що при таких ставках, якщо перерахувати платежі в реальну валюту, то вийде, що за 25 років ви разом з відсотками заплатите менше, ніж тіло кредиту.
+
0
Skyden
Skyden
26 січня 2026, 11:56
#
Похоже на накачку спроса при нулевом предложении для поддержки застройщиков за счет бюджета, что бы они могли впаривать свои убогие «монолиты» в три дорога. + Риелторы вместе с собственниками гнилых коробок уже потирают руки, так как на продажу под гос программы они уже давно лупят с огромной наценкой. Пример ЕОселя и сертификаты.
+
0
Karin77
Karin77
26 січня 2026, 13:47
#
Насколько вы приоритетны или не очень-будут определять дяди и тети-чиновники)))
