25 січня 2026, 9:38

Глава МВФ: розвиток ШІ — цунамі для ринку праці

Глава МВФ Крісталіна Георгієва в Давосі назвала розвиток ШІ цунамі для ринку праці, оскільки воно торкнеться 60% усіх робочих місць.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва в Давосі назвала розвиток ШІ цунамі для ринку праці, оскільки воно торкнеться 60% усіх робочих місць.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниРозвиток ІІГлава МВФ Крісталіна Георгієва назвала розвиток ШІ цунамі для ринку праці, оскільки воно торкнеться 60% усіх робочих місць.
Фото: Глава МВФ Крісталіна Георгієва

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Розвиток ШІ

Глава МВФ Крісталіна Георгієва назвала розвиток ШІ цунамі для ринку праці, оскільки воно торкнеться 60% усіх робочих місць.

Глава СОТ Нгозі Оконджо-Івеала прогнозує зростання світової економіки на 40% до 2040 р. завдяки розвитку ШІ, якщо ця технологія використовуватиметься «рівномірно та справедливо».

Міністр фінансів Саудівської Аравії Мохаммед Аль-Джадаан заявив про ризики для країн у зв'язку з нарощуванням держборгу для фінансування розробок, при цьому голова Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард не погодилася з такою пересторогою.

МВФ зараз досліджує, що відбувається із ринком праці через розвиток ШІ, розповіла Георгієва.

Читайте також: Компанії вже відкрито називають ІІ причиною скорочення робочих місць

За її словами, експерти дійшли трьох висновків. По-перше, відбувається величезна трансформація попиту на навички працівників та його кваліфікацію. По-друге, вже 10% робочих місць змінилося під впливом цієї технології і частка збільшиться до 60%. З одного боку, фахівці, здатні відповідати новим викликам, стали заробляти більше, що стимулює зростання попиту. З іншого боку, через розвиток ШІ скорочуються робочі місця, найчастіше у сфері низькокваліфікованої праці.

«Зазвичай вони [низькокваліфіковані робочі місця] є точками входу ринку праці. Тому для молодих людей, яким поки що недостатньо кваліфікації, або що тільки-но закінчили навчання, складніше знайти роботу», — каже Георгієва.

Про можливі скорочення через розвиток ШІ повідомляли найбільші світові компанії. Наприклад, Amazon має намір провести другу хвилю звільнень співробітників, пише 23 січня Reuters з посиланням на джерела. Минулого року компанія скоротила 14 000 осіб, цього року звільнити можуть порівнянну кількість співробітників, повідомляє видання.

Третім трендом стає швидкість змін, сказала голова МВФ. «Ця трансформація відбувається так швидко, проте ми не знаємо, як себе убезпечити і зробити цей процес інклюзивним. Я закликаю всіх прокинутися — ШІ вже став реальністю, і це змінює наш світ швидше, ніж ми на це реагуємо», — наголосила Георгієва.

Читайте також: Глава NVIDIA розповів, які професії будуть потрібні в епоху ШІ

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Silent Watcher
Silent Watcher
25 січня 2026, 9:45
#
Розвиток «ІІ»… Ну блін…
