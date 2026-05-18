45% українців не змінювали роботу, а 30% — не мають роботи — опитування

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 травня 2026, 12:20

45% українців не змінювали роботу, а 30% — не мають роботи — опитування

Команда Rakuten Viber дізналася, чи змінювали українці роботу за останній рік. В опитуванні на каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 17 тисяч користувачів.

Команда Rakuten Viber дізналася, чи змінювали українці роботу за останній рік.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чи змінили українці роботу за останній рік

Результати опитування показали: половина українців (45%) працюють на тому ж місці й не планують нічого змінювати. Тоді як 30% опитаних — не мають роботи; 19% не працювали рік тому й не працюють зараз.

Відповіді на питання «Чи змінювали ви роботу за останній рік?» розподілилися так:

  • Ні, працюю на тому ж місті й не планую нічого міняти — 45% (46% у 2025);
  • Не працював/-ла і не працюю зараз — 19% (21% у 2025);
  • Працював/-ла, але не працюю зараз — 11% (12% у 2024);
  • Так, за власним бажанням — 10% (8% у 2024);
  • Працюю там же, але планую змінити роботу — 9% (7% у 2024);
  • Так, був змушений/-на змінити через скорочення / закриття компанії — 3% (4% у 2024);
  • Працюю повністю на фрілансі: проєкт за проєктом — 2% (1% у 2024);
  • Не працював/-ла раніше, знайшов/-ла першу роботу цьогоріч — 1% (стільки ж, скільки і у 2024).

Читайте також: Чи змусять українців працювати до 75 років і як буде змінюватися пенсійний вік

Додаткові джерела доходу українців

Команда також дізналася, чи мають українці додаткові джерела доходу: 66% опитаних отримують дохід лише з основної роботи. Натомість 14% респондентів інколи мають підробіток, а 10% — працюють на двох і більше роботах.

На питання «Чи маєте додаткові джерела доходу крім основної роботи?» відповіді розподілилися так:

  • Ні, лише основна робота — 65%;
  • Так, іноді маю підробіток — 15%;
  • Так, працюю на двох (чи більше) роботах — 10%;
  • Так, пасивний дохід — 7%;
  • Так, розвиваю власний бізнес — 3%.

Методика дослідження

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n > 18 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають BatonUA, Sg Ms, Анна Недогибченко и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами