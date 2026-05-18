45% українців не змінювали роботу, а 30% — не мають роботи — опитування

Команда Rakuten Viber дізналася, чи змінювали українці роботу за останній рік. В опитуванні на каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 17 тисяч користувачів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Чи змінили українці роботу за останній рік

Результати опитування показали: половина українців (45%) працюють на тому ж місці й не планують нічого змінювати. Тоді як 30% опитаних — не мають роботи; 19% не працювали рік тому й не працюють зараз.

Відповіді на питання «Чи змінювали ви роботу за останній рік?» розподілилися так:

Ні, працюю на тому ж місті й не планую нічого міняти — 45% (46% у 2025);

Не працював/-ла і не працюю зараз — 19% (21% у 2025);

Працював/-ла, але не працюю зараз — 11% (12% у 2024);

Так, за власним бажанням — 10% (8% у 2024);

Працюю там же, але планую змінити роботу — 9% (7% у 2024);

Так, був змушений/-на змінити через скорочення / закриття компанії — 3% (4% у 2024);

Працюю повністю на фрілансі: проєкт за проєктом — 2% (1% у 2024);

Не працював/-ла раніше, знайшов/-ла першу роботу цьогоріч — 1% (стільки ж, скільки і у 2024).

Читайте також: Чи змусять українців працювати до 75 років і як буде змінюватися пенсійний вік

Додаткові джерела доходу українців

Команда також дізналася, чи мають українці додаткові джерела доходу: 66% опитаних отримують дохід лише з основної роботи. Натомість 14% респондентів інколи мають підробіток, а 10% — працюють на двох і більше роботах.

На питання «Чи маєте додаткові джерела доходу крім основної роботи?» відповіді розподілилися так:

Ні, лише основна робота — 65%;

Так, іноді маю підробіток — 15%;

Так, працюю на двох (чи більше) роботах — 10%;

Так, пасивний дохід — 7%;

Так, розвиваю власний бізнес — 3%.

Методика дослідження

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n > 18 000. Ключова вікова група — 34−45 років, понад 50% респондентів віком до 45 років.