TikTok запускає бронювання подорожей прямо в застосунку

TikTok представив нову функцію TikTok Go, яка дозволяє бронювати туристичні послуги безпосередньо в застосунку. Користувачі можуть оформлювати бронювання готелів, екскурсій, атракцій та інших активностей, які згадуються у відео або публікаціях.

Як працює нова функція

Функція працює у партнерстві з великими туристичними сервісами, серед яких Booking, Expedia, Trip, Viator та інші.

Наразі TikTok Go доступний лише для користувачів у США віком від 18 років.

У компанії також заявили, що новий сервіс відкриє додаткові можливості для авторів контенту.

Творці відео зможуть отримувати комісії за бронювання або брати участь у рекламних кампаніях із просування туристичних послуг через платформу.