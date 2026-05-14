TikTok представив нову функцію TikTok Go, яка дозволяє бронювати туристичні послуги безпосередньо в застосунку. Користувачі можуть оформлювати бронювання готелів, екскурсій, атракцій та інших активностей, які згадуються у відео або публікаціях.
14 травня 2026, 9:26
TikTok запускає бронювання подорожей прямо в застосунку
Як працює нова функція
Функція працює у партнерстві з великими туристичними сервісами, серед яких Booking, Expedia, Trip, Viator та інші.
Наразі TikTok Go доступний лише для користувачів у США віком від 18 років.
У компанії також заявили, що новий сервіс відкриє додаткові можливості для авторів контенту.
Творці відео зможуть отримувати комісії за бронювання або брати участь у рекламних кампаніях із просування туристичних послуг через платформу.
Джерело: Мінфін
