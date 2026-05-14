14 травня 2026, 10:55

Айтішник влаштувався відразу на п'ять робіт і заробляє з них $746 тисяч на рік

Американський ІТ-фахівець на ім'я Демієн таємно поєднує п’ять повноцінних віддалених робіт і заробляє близько $746 тис. на рік. Про це пише Business Insider.

Як це вдається айтішніку

За словами чоловіка, він працює у сфері ІТ та використовує високий дохід для утримання сім'ї, купівлі автомобіля і створення фінансової подушки на майбутнє. Його дружина завдяки цьому змогла залишити роботу.

Демієн розповів, що зазвичай прокидається о 4-й ранку, йде до спортзалу, а близько 6-ї починає працювати. Через те, що його роботодавці перебувають у різних часових поясах, час входу в систему може змінюватися. Завершує робочий день він приблизно о 17:00.

Попри 11-годинний графік, чоловік стверджує, що навантаження здебільшого залишається керованим. Він також не виключає можливості взяти шосту роботу, однак зізнається, що після хвилі звільнень у технологічному секторі почав відчувати провину.

«Я не хочу забирати всі вакансії, коли є люди, яким справді потрібна робота», — сказав він.

За даними Business Insider, Демієн почав поєднувати кілька робіт ще у 2021 році. Тоді він працював віддалено в ІТ-підтримці із зарплатою близько $90 тис. на рік і отримав нову пропозицію на $110 тис. Замість того щоб звільнитися, він вирішив залишити обидві посади.

Згодом через ризик бути викритим він змінив роботодавців, а у 2024−2026 роках поступово наростив кількість віддалених посад до п’яти. Щоб не викликати підозр, Демієн каже, що намагається виконувати роботу якісно і не давати компаніям причин стежити за ним.

Він також створив програму, яка робить його комп’ютери «активними» для роботодавців. Водночас чоловік визнає, що не планує працювати в такому режимі постійно.

Останнім часом він зосередився на пасивному доході через нерухомість, накопиченні капіталу та можливому запуску власного бізнесу. «Я не хочу так працювати вічно», — зазначив він.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
dvded .
14 травня 2026, 11:03
>>Його дружина завдяки цьому змогла залишити роботу.
А моя просто не работает и все равно недовольна))
