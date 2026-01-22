Multi від Мінфін
22 січня 2026, 10:02

Глава NVIDIA розповів, які професії будуть найзатребуваніші в епоху ШІ

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг під час виступу в Давосі розповів, які професії будуть найзатребуваніші в епоху ШІ, пише Bloomberg.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг під час виступу в Давосі розповів, які професії будуть найзатребуваніші в епоху ШІ, пише Bloomberg.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиНа кого великий попитЗа його словами, штучний інтелект вже зараз створює високий попит на: сантехніків електриківбудівельників«Масове будівництво дата-центрів дозволить фахівцям у цих сферах заробляти шестицифрові суми», — зазначив Хуанг.
Фото: Глава NVIDIA Дженсен Хуанг

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На кого великий попит

За його словами, штучний інтелект вже зараз створює високий попит на:

  • сантехніків

  • електриків
  • будівельників

«Масове будівництво дата-центрів дозволить фахівцям у цих сферах заробляти шестицифрові суми», — зазначив Хуанг.

За його словами, ШІ вимагатиме трильйонних інвестицій в інфраструктуру і не обов'язково потребує вищої технічної освіти для хорошого доходу.

Читайте також: Компанії вже відкрито називають ІІ причиною скорочення робочих місць

Ринок праці та ШІ

Компанії по всьому світу, від авіаліній до технологічних гігантів відкрито заявляють, що штучний інтелект дозволяє їм скорочувати персонал.

Протягом більшої частини буму ШІ компанії уникали прямого посилання на цю технологію як причину звільнень, побоюючись негативної реакції. Однак останнім часом великі фірми в різних галузях та регіонах стають все більш відвертими, заявляючи, що ШІ дозволяє їм скорочувати штат та зменшувати обсяги найму.

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ШІ призведе до скорочення чисельності персоналу серед їхніх клієнтів на 4% протягом наступного року, і ця цифра, як очікується, зросте до 11% протягом наступних трьох років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
JWT
JWT
22 січня 2026, 10:39
#
Людство: Хочемо бачити роботів і ШІ, щоб менше часу витрачати на фізичну роботу і більше на творчість.

Nvidia з OpenAI: зрозуміли, більше фізичної роботи для людей і менше творчої
