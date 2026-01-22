Глава NVIDIA розповів, які професії будуть найзатребуваніші в епоху ШІ

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг під час виступу в Давосі розповів, які професії будуть найзатребуваніші в епоху ШІ, пише Bloomberg.

На кого великий попит

За його словами, штучний інтелект вже зараз створює високий попит на:

сантехніків

електриків

будівельників

«Масове будівництво дата-центрів дозволить фахівцям у цих сферах заробляти шестицифрові суми», — зазначив Хуанг.

За його словами, ШІ вимагатиме трильйонних інвестицій в інфраструктуру і не обов'язково потребує вищої технічної освіти для хорошого доходу.

Ринок праці та ШІ

Компанії по всьому світу, від авіаліній до технологічних гігантів відкрито заявляють, що штучний інтелект дозволяє їм скорочувати персонал.

Протягом більшої частини буму ШІ компанії уникали прямого посилання на цю технологію як причину звільнень, побоюючись негативної реакції. Однак останнім часом великі фірми в різних галузях та регіонах стають все більш відвертими, заявляючи, що ШІ дозволяє їм скорочувати штат та зменшувати обсяги найму.

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ШІ призведе до скорочення чисельності персоналу серед їхніх клієнтів на 4% протягом наступного року, і ця цифра, як очікується, зросте до 11% протягом наступних трьох років.