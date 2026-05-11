11 травня 2026, 12:46

«Досвід має значення»: Кабмін запускає національну програму стажування людей 50+

Кабінет міністрів запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+ під назвою «Досвід має значення». Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 11 травня.

Що відомо про програму

За словами Свириденко, дефіцит кваліфікованих кадрів уже зараз є одним із ключових викликів для економіки України. Найбільш відчутно це проявляється у будівельній сфері та оборонній промисловості, де потреба в працівниках і надалі зростатиме.

Це питання, за її словами, обговорювали з директоркою Інституту демографії ім. М. В. Птухи НАН України Еллою Лібановою.

Свириденко також повідомила, що уряд працює над стимулюванням роботодавців і створенням умов для повернення на ринок праці людей із досвідом.

Що передбачає програма

Програма «Досвід має значення» передбачає кілька етапів: підготовку до працевлаштування (оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку та розвиток практичних навичок), зустрічі з роботодавцями для обговорення формату співпраці, а також стажування або працевлаштування з можливістю подальшого оформлення.

Під час стажування кандидати зможуть ознайомитися з робочими процесами, а роботодавці — оцінити їхню відповідність посаді. Ініціатива реалізується спільно з Державною службою зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

За словами прем'єрки, уряд формує нову політику зайнятості, де людський капітал є ключовим ресурсом, а головний акцент робиться не лише на створенні робочих місць, а й на усуненні бар'єрів для працевлаштування. Вона закликала роботодавців долучатися до програми, а людей 50+ — подавати заявки на участь.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Qwerty1999
Qwerty1999
11 травня 2026, 13:29
Проблема в том, что ТЦК мобилизует и тех, кому за 50+
TAN72
TAN72
11 травня 2026, 13:50
60+ и до выноса тела.
kadaad1988
kadaad1988
11 травня 2026, 13:57
Не верю я в реальную реализацию этого проекта. Нужно будет ради интереса заняться.
orient14
orient14
11 травня 2026, 14:37
Повний комплект порожніх слів
