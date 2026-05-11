«Досвід має значення»: Кабмін запускає національну програму стажування людей 50+

Кабінет міністрів запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+ під назвою «Досвід має значення». Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко 11 травня.

Що відомо про програму

За словами Свириденко, дефіцит кваліфікованих кадрів уже зараз є одним із ключових викликів для економіки України. Найбільш відчутно це проявляється у будівельній сфері та оборонній промисловості, де потреба в працівниках і надалі зростатиме.

Це питання, за її словами, обговорювали з директоркою Інституту демографії ім. М. В. Птухи НАН України Еллою Лібановою.

Свириденко також повідомила, що уряд працює над стимулюванням роботодавців і створенням умов для повернення на ринок праці людей із досвідом.

Що передбачає програма

Програма «Досвід має значення» передбачає кілька етапів: підготовку до працевлаштування (оновлення резюме, адаптація до сучасних вимог ринку та розвиток практичних навичок), зустрічі з роботодавцями для обговорення формату співпраці, а також стажування або працевлаштування з можливістю подальшого оформлення.

Під час стажування кандидати зможуть ознайомитися з робочими процесами, а роботодавці — оцінити їхню відповідність посаді. Ініціатива реалізується спільно з Державною службою зайнятості, бізнесом та громадськими партнерами.

За словами прем'єрки, уряд формує нову політику зайнятості, де людський капітал є ключовим ресурсом, а головний акцент робиться не лише на створенні робочих місць, а й на усуненні бар'єрів для працевлаштування. Вона закликала роботодавців долучатися до програми, а людей 50+ — подавати заявки на участь.