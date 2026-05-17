Ryanair підвищить бонус персоналу за виявлення негабаритного багажу

Ryanair планує збільшити виплати співробітникам, які виявляють пасажирів із негабаритним ручним багажем. Наразі авіакомпанія платить €2,50 за кожен такий випадок, а порушника штрафують на €75. Про це повідомляє The Times.

Що відомо

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що кількість порушників суттєво скоротилася завдяки пильності персоналу. За його словами, частка пасажирів із негабаритними сумками впала з «0,0001% до 0,00001%». Оскільки порушень стає менше, О'Лірі пообіцяв підвищити бонус — з €2,50 до €3,50 за кожен виявлений випадок.

Пасажирів він попередив чітко: «Якщо сумка не вміщується в габарити — вас оштрафують».

Крім того, О'Лірі знову закликав заборонити продаж алкоголю в аеропортах, стверджуючи, що це покращить поведінку пасажирів.

Ryanair: жорсткий контроль багажу та заробіток

Ryanair — найбільша авіакомпанія Європи за кількістю пасажирів. Вона давно використовує жорсткий контроль багажу як інструмент доходу: плата за негабаритну ручну поклажу на стійці реєстрації є одним із ключових джерел додаткових надходжень для лоукостерів. Ціни на квитки Ryanair починаються від €14,99 за короткі рейси в один бік.

