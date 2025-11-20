Компанії вже відкрито називають ШІ причиною скорочення робочих місць

Компанії по всьому світу, від авіаліній до технологічних гігантів, відкрито заявляють, що штучний інтелект (ШІ) дозволяє їм скорочувати персонал. Про це повідомляє Bloomberg.

Протягом більшої частини буму ШІ компанії уникали прямого посилання на цю технологію як причину звільнень, побоюючись негативної реакції. Однак останнім часом великі фірми в різних галузях і регіонах стають все більш відвертими, заявляючи, що ШІ дозволяє їм скорочувати штат та зменшувати обсяги найму.

Хвиля звільнень

Наприкінці вересня німецька авіакомпанія Lufthansa повідомила аналітиків та інвесторів, що планує скоротити 4 000 посад до кінця десятиліття, посилаючись, серед іншого, на «збільшення використання штучного інтелекту».

Через кілька тижнів данська ING Groep NV заявила, що майже 1 000 робочих місць можуть опинитися під загрозою через цифровізацію та впровадження ШІ. А південнокорейська компанія Krafton, розробник відеоігор, на початку цього місяця повідомила, що заморожує найм, щоб зосередитися на підході «AI-first» у розробці.

Згідно з оцінками фірми Challenger, Gray & Christmas, в США лише за жовтень було оголошено про 31 039 скорочень, пов'язаних зі ШІ. Це становить приблизно п'яту частину від загальної кількості запланованих звільнень за місяць. Загалом за рік штучний інтелект офіційно став причиною скорочення 48 414 робочих місць у США.

Ефективність ШІ

Виконавчі директори в інвесторських презентаціях та внутрішніх записках наголошують на зростанні ефективності завдяки ШІ, представляючи скорочення або заморожування штату як підготовку до економіки, що все більше керується ШІ.

Цей раптовий сплеск привернув увагу політиків, включаючи голову Федеральної резервної системи Джерома Пауелла, та викликав дискусію:

Чи компанії дійсно використовують ШІ для підвищення ефективності та утримання низьких витрат в умовах невизначеної глобальної економіки?

Чи вони просто посилаються на ШІ, щоб пояснити звільнення, які відбуваються з більш складних і, можливо, менш привабливих для інвесторів причин, як-от роздутий штат після пандемії?

Експерти, такі як Джордж Денлінгер з Robert Half, попереджають про явище «AI-washing» (ШІ-відмивання), коли компанії звинувачують ШІ, хоча це не єдина причина звільнень.

Приклади із технологічного сектору

Навіть у великих технологічних компаніях мотиви звільнень можуть бути різними. Генеральний директор Amazon Енді Джессі, хоч і припускав, що чисельність персоналу скоротиться, оскільки ШІ візьме на себе більше завдань, пізніше заявив, що масове скорочення 14 000 робочих місць було «не зовсім спричинене ШІ, принаймні зараз», посилаючись на «роздуту бюрократію».

Проте, ШІ впливає на штат працівників, навіть якщо це не пряме звільнення через чат-бот. Amazon, Microsoft та Oracle скорочують витрати в інших частинах бізнесу, водночас збільшуючи інвестиції у центри обробки даних, чипи та таланти для підтримки потужніших систем ШІ.

ШІ-агенти — наступний рівень

Нещодавні заяви про скорочення, пов'язані зі ШІ, натякають на більш масштабне заміщення робочих місць, про яке попереджали як критики, так і прихильники технології. ШІ переходить від простих чат-ботів до так званих ШІ-агентів, здатних виконувати складніші завдання, як-от проведення досліджень або написання коду.

Логістична фірма C.H. Robinson Worldwide відзвітувала про «зростаючу автоматизацію» рутинних завдань, що дозволило їй скоротити штат працівників на 10,8% порівняно з минулим роком.

IBM використовує ШІ-агентів для заміни сотень співробітників відділу кадрів, і очікує заощадити $4,5 млрд до кінця цього року завдяки ШІ та автоматизації.

Генеральний директор ServiceNow Білл МакДермотт заявив, що ШІ-агенти замінюють людей, оскільки вони працюють 24/7, їм не треба платити і їм не потрібен обід.

Навіть ті компанії, які не скорочують штат, посилюють вимоги до найму. Генеральний директор Shopify Тобі Лютке повідомив працівникам, що перед тим як просити про додаткові кадри, команди мають довести, чому цю роботу неможливо виконати за допомогою ШІ.

Прогноз Goldman Sachs

Хоча до повного розгортання потенціалу генеративного ШІ ще далеко, невизначеність щодо його корисності поступово зменшується.

Інвестиційний банк Goldman Sachs прогнозує, що ШІ призведе до скорочення чисельності персоналу серед їхніх клієнтів на 4% протягом наступного року, і ця цифра, як очікується, зросте до 11% протягом наступних трьох років.