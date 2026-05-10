Скасування рейсів через пальне: ЄС роз'яснив права пасажирів

ЄС роз'яснив права пасажирів при скасуванні рейсів: у документі , підготовленому для транспортної та туристичної галузей ЄС, Комісія повідомила , що в цілому ситуація залишається спокійною і поки що немає ознак реальної нестачі пального, пише Аusnews.

Правила ЄС

За правилами ЄС, якщо авіакомпанія скасовує рейс за два тижні до вильоту, вона зобов'язана виплатити пасажирам компенсацію. Виняток — якщо компанія доведе, що скасування відбулося через непередбачені обставини, яких було неможливо запобігти.

Комісія уточнила: якщо пального на місці реально не вистачає та рейс виконати фізично неможливо, це може вважатися таким винятком. Але якщо авіакомпанія скасовує рейс просто тому, що пальне подорожчало, це не вважається поважною причиною. Ціни на пальне змінюються передбачувано, і компанії можуть просто закласти ці витрати у вартість квитків.

«Управління коливаннями цін — це звичайна частина роботи будь-якої авіакомпанії», — підкреслила Комісія. Прес-секретар Комісії Анна-Кайса Ітконен додала, що всі оголошені на сьогодні скасування рейсів пов'язані саме зі зростанням цін на пальне, а не з його фактичною нестачею.

Видача ваучерів

За правилами ЄС авіакомпанії можуть виплачувати компенсацію або грошима, або ваучером — але тільки якщо пасажир сам вибрав цей варіант.

У зв'язку з цим Комісія наполегливо закликала авіакомпанії та туроператорів згадати рекомендації, випущені ще 2020 року під час пандемії ковіда.

Тоді були розроблені поради про те, як зробити ваучери зручнішими та привабливішими для пасажирів: наприклад, збільшити термін їхньої дії, зробити їх більш гнучкими, дозволити передавати іншим людям або обмінювати назад на гроші.

Прозоре ціноутворення

Авіакомпанії зобов'язані заздалегідь показувати пасажирам повну вартість квитка ще до оплати, без прихованих доплат і сюрпризів. Комісія особливо наголосила: додавати якісь збори вже після купівлі квитка неприпустимо. Це стосується і паливних надбавок — якщо ціна на пальне зросла вже після того, як пасажир купив квиток, перекладати ці витрати на нього заборонено.

Для пакетних турів діють окремі правила. Організатор може підвищити ціну вже після укладення договору, але тільки якщо ця умова прописана у самому договорі і лише якщо причина — подорожчання транспорту.