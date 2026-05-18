Кадровий голод в Україні є рекордом кожного місяця — ІЕД

«Брак робочої сили» не лише впевнено утримує першість серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, а й щомісяця б'є рекорди. У квітні ця проблема турбувала 68% бізнесів — історичний максимум з початку щомісячних опитувань. Про це свідчать результати щомісячного опитування, яке провів Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Брак кадрів

У квітні відбулося незначне зростання складності пошуку кваліфікованих працівників — із 61,4% до 62,3% зросла частка підприємств, для яких таких працівників було важче знайти. Некваліфікованих працівників складніше шукати для 35,1% опитаних.

Також суттєво скоротилася кількість підприємств, які планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі - із 16,6% у березні до 2,5% у квітні.

Читайте також: 45% українців не змінювали роботу, а 30% — не мають роботи — опитування

Компаній, які планують звільнення працівників, навпаки стало більше — з 3,9% до 6%. Водночас у вимушені відпустки персонал майже не відправлятимуть — такі плани мають 4,1% компаній, що втричі менше, ніж у березні (12,5%).

Зростання цін

На другому місці закріпилася перешкода «зростання цін на сировину, матеріали та товари» — показник зріс із 45% до 56%. Це рекорд за понад рік.

Небезпека працювати

Трійку найбільших перешкод замикає «небезпека працювати» — її значення зросло з 42% до 46%. Ця проблема залишається більш актуальною для великого бізнесу — понад 60% великих підприємств порівняно з понад 30% мікро- та близько 40% малих.

У регіональному вимірі ситуація найгостріша у прифронтових промислових регіонах — понад 80% опитаних у Кіровоградській, Харківській, Запорізькій та Дніпропетровській областях вважають небезпечні умови перешкодою для бізнесу.

Інші фактори

Опитування також зафіксувало підняття на четверту сходинку перешкоди «зменшення попиту на продукцію/послуги» — з 25% до 26%.

Актуальність «перебоїв з електро-, водо- або теплопостачанням» продовжила зменшуватися третій місяць поспіль — впала з четвертої на шосту сходинку (21%).

37% підприємств були змушені тимчасово призупиняти роботу через перебої з електроенергією у березні. Водночас 43% бізнесів працювали безперервно, попри відключення, а 20% не мали їх узагалі.

Середні втрати робочого часу становили 5% у березні після 6% у лютому. Найбільші втрати фіксуються у малих підприємств (7%), у металургії та металообробці (7%), а також у Черкаській (16%) і Сумській (13%) областях.

Корупція

«Корупція» та «неправомірні вимоги або тиск із боку правоохоронних чи контрольних органів» традиційно залишаються другорядними проблемами — їх зазначили по 4% опитаних.