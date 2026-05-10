У Німеччині хочуть скасувати 8-годинний робочий день: чим це загрожує

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче скасувати 8-годинний робочий день. Для мільйонів працівників у Німеччині скоро може багато що змінитись. Федеральний міністр праці Бербель Бас оголосила 6 травня у Бундестазі, що вже у червні представить відповідний законопроект, пише Аusnews.

Що хочуть змінити

Зараз закон захищає співробітників чіткими рамками: максимум 8 годин на день, у виняткових випадках — 10, але за умови, що в середньому за півроку виходить не більше 8 годин на день. Також є тижневий ліміт — 48 годин. Ці правила хочуть скасувати.

У коаліційному договорі між ХДС/ХСС та СДПН сказано, що у майбутньому залишиться лише тижнева максимальна тривалість роботи.

Причина зміни

Приводом для реформи стали європейська директива щодо робочого часу та рішення Європейського суду 2019 року. Відповідно до них, усі країни ЄС повинні зобов'язати роботодавців систематично враховувати відпрацьований час. Бас наголосила: разом із гнучкістю вона хоче запровадити й електронний облік робочого часу, «щоб не було експлуатації».

Що кажуть експерти

Експерти з трудового права підрахували: якщо відняти обов'язковий 11-годинний відпочинок та 45 хвилин перерви, то робочий день може тривати 12 годин 15 хвилин. При шестиденному робочому тижні (європейські правила вимагають лише один вихідний на тиждень) виходить 73,5 години на тиждень в екстремальному випадку.

Щоправда, за тривалий період повинен дотримуватись середній ліміт о 48 годині на тиждень. Але окремі тижні можуть стати серйозним навантаженням для працівників.

Довгий робочий тиждень підвищує ризик нещасних випадків

Федеральний інститут охорони праці та медицини праці (BAuA) підтверджує ці побоювання. У публікації від вересня 2023 року йдеться: «Довгий робочий тиждень (понад 40 годин) пов'язаний із високим ризиком для самопочуття та здоров'я співробітників».

Наслідки можуть змінюватись від болю та зниження самопочуття до серйозних хвороб серця, судин та порушень обміну речовин, а також психічних розладів.

Крім того, погіршується концентрація та працездатність, що підвищує «ризик помилкових дій, нещасних випадків на роботі та дорогою на роботу», — повідомляє BAuA.

Нагадаємо

Нещодавно «Мінфін» запитав читачів, чи здатний чотириденний робочий графік підвищити продуктивність українців. Результати виявились показовими: майже половина респондентів (48%) переконані, що скорочений тиждень допоможе працювати ефективніше, а ще 19% підтримують цю ідею в перспективі після війни.

Але якщо в Україні це питання поки що існує лише на рівні припущень, то у світі скорочений графік уже неодноразово тестували на практиці. Досвід державних установ, лікарень та приватних компаній показав: це не просто гарна ідея, а модель, яка в одних випадках дає позитивний ефект, а в інших виявляє нові ризики.