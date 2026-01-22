Multi від Мінфін
22 січня 2026, 14:02

Список країн, які підписали статут «Ради миру» США

У Давосі було підписано статут «Ради миру» США. Усього документ підписали 18 країн. Про це пише BIoomberg.

У Давосі було підписано статут «Ради миру» США.

Список країн

  • Бахрейн;
  • Марокко;
  • Аргентина;
  • Вірменія;
  • Азербайджан;
  • Болгарія;
  • Угорщина;
  • Індонезія;
  • Йорданія;
  • Казахстан;
  • Косово;
  • Пакистан;
  • Парагвай;
  • Катар;
  • Саудівська Аравія;
  • Туреччина;
  • Узбекистан;
  • Монголія.

«Організація Об'єднаних Націй має величезний потенціал, і я думаю, що об'єднання Ради миру з такими людьми, як у нас, і ООН може стати чимось дуже унікальним для світу», — заявив Трамп.

Втім, як пише CNN, президент США різко висловився про поточну діяльність ООН, стверджуючи, що вона відіграла незначну роль у врегулюванні світових конфліктів. «Вони, мабуть, намагалися, деякі з них, але вони не доклали достатньо зусиль», — заявив Трамп.

Також, виступаючи на церемонії, він похвалив економіку США, заявивши, що колись «Америка процвітає, процвітає весь світ».

Трамп зазначив, що Рада миру вже розпочала роботу і «працює відмінно». «У нас є чудова група людей та неймовірні молоді люди, які керують нею зсередини», — сказав він.

За його словами, організація незабаром допоможе досягти тривалого миру в Газі.

Associated Press зазначає, що президент США надав мало подробиць про повноваження Ради миру і про те, як саме він працюватиме або яким чином має намір припиняти глобальні конфлікти.

Першими підписантами угоди стали президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Трамп запропонував країнам, які бажають мати постійне місце у Раді миру з питань Гази, внести щонайменше $1 млрд, повідомляло Bloomberg. Критики побоюються, що президент США намагається створити альтернативу ООН та зосередити контроль над фінансами та рішеннями в одних руках.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна одержала запрошення до Ради миру Трампа. Він заявив, що йому «дуже складно уявити», як Україна з Росії може бути разом у раді.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 6

+
+15
energy1
energy1
22 січня 2026, 14:40
#
Є великий сумнів у тому, що рішення такої ради (цих 18 країн) матиме вплив, тим паче що такий склад не є представницьким ні щодо світової економіки, ні щодо військової потуги.
+
+75
Віталій А
Віталій А
22 січня 2026, 14:42
#
Миру! Миру, не світу!
Board of Peace
Припиніть перекладати новини з російської.
+
0
TAN72
TAN72
22 січня 2026, 15:27
#
СНГ по…😂
+
+15
AP1
AP1
22 січня 2026, 15:40
#
Трамп створює Раду Миру і паралельно погрожує анексувати Гренландію військовим шляхом. Яким терміном це називається в медицині?
+
+7
Botanic
Botanic
22 січня 2026, 15:48
#
А США в переліку нема)))))) Тобто бізнесмен Трамп просто створив МММ та збирає гроші…«красавчик»
+
+7
neverice
neverice
22 січня 2026, 15:55
#
Потужну зібрав компанію.
