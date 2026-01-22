Список країн, які підписали статут «Ради миру» США

У Давосі було підписано статут «Ради миру» США. Усього документ підписали 18 країн. Про це пише BIoomberg.

Список країн

Бахрейн;

Марокко;

Аргентина;

Вірменія;

Азербайджан;

Болгарія;

Угорщина;

Індонезія;

Йорданія;

Казахстан;

Косово;

Пакистан;

Парагвай;

Катар;

Саудівська Аравія;

Туреччина;

Узбекистан;

Монголія.

«Організація Об'єднаних Націй має величезний потенціал, і я думаю, що об'єднання Ради миру з такими людьми, як у нас, і ООН може стати чимось дуже унікальним для світу», — заявив Трамп.

Втім, як пише CNN, президент США різко висловився про поточну діяльність ООН, стверджуючи, що вона відіграла незначну роль у врегулюванні світових конфліктів. «Вони, мабуть, намагалися, деякі з них, але вони не доклали достатньо зусиль», — заявив Трамп.

Також, виступаючи на церемонії, він похвалив економіку США, заявивши, що колись «Америка процвітає, процвітає весь світ».

Трамп зазначив, що Рада миру вже розпочала роботу і «працює відмінно». «У нас є чудова група людей та неймовірні молоді люди, які керують нею зсередини», — сказав він.

За його словами, організація незабаром допоможе досягти тривалого миру в Газі.

Associated Press зазначає, що президент США надав мало подробиць про повноваження Ради миру і про те, як саме він працюватиме або яким чином має намір припиняти глобальні конфлікти.

Першими підписантами угоди стали президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.

Нагадаємо

Трамп запропонував країнам, які бажають мати постійне місце у Раді миру з питань Гази, внести щонайменше $1 млрд, повідомляло Bloomberg. Критики побоюються, що президент США намагається створити альтернативу ООН та зосередити контроль над фінансами та рішеннями в одних руках.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна одержала запрошення до Ради миру Трампа. Він заявив, що йому «дуже складно уявити», як Україна з Росії може бути разом у раді.