У Давосі було підписано статут «Ради миру» США. Усього документ підписали 18 країн. Про це пише BIoomberg.
Список країн, які підписали статут «Ради миру» США
Список країн
- Бахрейн;
- Марокко;
- Аргентина;
- Вірменія;
- Азербайджан;
- Болгарія;
- Угорщина;
- Індонезія;
- Йорданія;
- Казахстан;
- Косово;
- Пакистан;
- Парагвай;
- Катар;
- Саудівська Аравія;
- Туреччина;
- Узбекистан;
- Монголія.
«Організація Об'єднаних Націй має величезний потенціал, і я думаю, що об'єднання Ради миру з такими людьми, як у нас, і ООН може стати чимось дуже унікальним для світу», — заявив Трамп.
Втім, як пише CNN, президент США різко висловився про поточну діяльність ООН, стверджуючи, що вона відіграла незначну роль у врегулюванні світових конфліктів. «Вони, мабуть, намагалися, деякі з них, але вони не доклали достатньо зусиль», — заявив Трамп.
Також, виступаючи на церемонії, він похвалив економіку США, заявивши, що колись «Америка процвітає, процвітає весь світ».
Трамп зазначив, що Рада миру вже розпочала роботу і «працює відмінно». «У нас є чудова група людей та неймовірні молоді люди, які керують нею зсередини», — сказав він.
За його словами, організація незабаром допоможе досягти тривалого миру в Газі.
Associated Press зазначає, що президент США надав мало подробиць про повноваження Ради миру і про те, як саме він працюватиме або яким чином має намір припиняти глобальні конфлікти.
Першими підписантами угоди стали президент Аргентини Хав'єр Мілей та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян.
Трамп запропонував країнам, які бажають мати постійне місце у Раді миру з питань Гази, внести щонайменше $1 млрд, повідомляло Bloomberg. Критики побоюються, що президент США намагається створити альтернативу ООН та зосередити контроль над фінансами та рішеннями в одних руках.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна одержала запрошення до Ради миру Трампа. Він заявив, що йому «дуже складно уявити», як Україна з Росії може бути разом у раді.
