80% опитаних компаній відчувають вплив відключень електроенергії — опитування EBA

Більшість компаній (80%) стикаються з труднощами в операційній діяльності через перебої в електропостачанні, і лише п’ята частина (20%) зазначила, що відключення не позначилися на їхній роботі. Про це свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації (EBA), проведеного у січні 2026 року.

Наслідки відключень

Серед основних наслідків відключень компанії найчастіше називають зростання собівартості продукції (61%) та зміну графіків роботи (58%), що супроводжується падінням обсягів виробництва чи наданням послуг (50%) і простоями (48%).

Фінансовий вплив цих процесів переважно оцінюється у здорожчанні продукції на 10−30%, і лише частина бізнесу втримала цей показник на рівні 2−5%.

Більшості компаній усе ж вдається виконувати свої зобовʼязання, адже лише 9% опитаних бізнесівповідомляють, що перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів.

Автономність та альтернативні джерела

Бізнес активно інвестує в енергонезалежність. 90% опитаних компаній повідомили, що мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію.

Оцінюючи ефективність автономних систем, варто зазначити, що майже чверть компаній (23%) змогли досягти повної енергонезалежності. Решта респондентів розділилася порівну: 38% вдається компенсувати дефіцит здебільшого, а ще 38% - лише частково.

Серед інструментів енергозабезпечення, які бізнес вже впроваджує або планує, першість утримують системи зберігання енергії (сховища енергії) та сонячна генерація — їх обрали 35% та 26% респондентів відповідно. Також компанії інвестують у нові мережі та інфраструктуру (21%), а менша частка розглядає газову (5%), біогазову (3%) або вітрову генерацію (1%).

Очікування від держави

Щодо необхідної підтримки, бізнес найчастіше наголошує на потребі у фінансових стимулах та прогнозованості. Основні запити включають:

Запровадження механізмів компенсації витрат на резервні джерела живлення, скасування мита і ПДВ на обладнання, доступне кредитування (зокрема за програмою 5−7-9%).

Бізнес потребує чітких графіків відключень та оперативної комунікації для можливості планування виробничих циклів.

Спрощення дозвільних процедур для встановлення генерації та мораторій на перевірки, які блокують роботу.

Водночас значна частина респондентів не розраховує на державну допомогу.

Опитування

Опитування проводилось з 14 до 19 січня 2026 року серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Участь в опитуванні взяли представники 79 компаній.