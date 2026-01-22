Більшість компаній (80%) стикаються з труднощами в операційній діяльності через перебої в електропостачанні, і лише п’ята частина (20%) зазначила, що відключення не позначилися на їхній роботі. Про це свідчать результати опитування Європейської Бізнес Асоціації (EBA), проведеного у січні 2026 року.
80% опитаних компаній відчувають вплив відключень електроенергії — опитування EBA
Наслідки відключень
Серед основних наслідків відключень компанії найчастіше називають зростання собівартості продукції (61%) та зміну графіків роботи (58%), що супроводжується падінням обсягів виробництва чи наданням послуг (50%) і простоями (48%).
Фінансовий вплив цих процесів переважно оцінюється у здорожчанні продукції на 10−30%, і лише частина бізнесу втримала цей показник на рівні 2−5%.
Більшості компаній усе ж вдається виконувати свої зобовʼязання, адже лише 9% опитаних бізнесівповідомляють, що перебої з електропостачанням призвели до зриву контрактів.
Автономність та альтернативні джерела
Бізнес активно інвестує в енергонезалежність. 90% опитаних компаній повідомили, що мають власні альтернативні джерела енергії або генерацію.
Оцінюючи ефективність автономних систем, варто зазначити, що майже чверть компаній (23%) змогли досягти повної енергонезалежності. Решта респондентів розділилася порівну: 38% вдається компенсувати дефіцит здебільшого, а ще 38% - лише частково.
Серед інструментів енергозабезпечення, які бізнес вже впроваджує або планує, першість утримують системи зберігання енергії (сховища енергії) та сонячна генерація — їх обрали 35% та 26% респондентів відповідно. Також компанії інвестують у нові мережі та інфраструктуру (21%), а менша частка розглядає газову (5%), біогазову (3%) або вітрову генерацію (1%).
Очікування від держави
Щодо необхідної підтримки, бізнес найчастіше наголошує на потребі у фінансових стимулах та прогнозованості. Основні запити включають:
- Запровадження механізмів компенсації витрат на резервні джерела живлення, скасування мита і ПДВ на обладнання, доступне кредитування (зокрема за програмою 5−7-9%).
- Бізнес потребує чітких графіків відключень та оперативної комунікації для можливості планування виробничих циклів.
- Спрощення дозвільних процедур для встановлення генерації та мораторій на перевірки, які блокують роботу.
Водночас значна частина респондентів не розраховує на державну допомогу.
Опитування
Опитування проводилось з 14 до 19 січня 2026 року серед членських компаній Європейської Бізнес Асоціації. Участь в опитуванні взяли представники 79 компаній.
