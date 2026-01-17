Бізнес очікує зростання ділової активності у 2026 році — опитування НБУ

Українські підприємці зберігають оптимістичні настрої щодо своєї діяльності на найближчі 12 місяців. Згідно з результатами опитування НБУ за IV квартал 2025 року, бізнес адаптувався до умов воєнного стану та очікує поступового зростання ділової активності. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Індекс ділових очікувань

Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) становив 102,1% порівняно зі 102,5% у ІІІ кварталі 2025 року.

Учасники опитування зберегли позитивні очікування щодо фінансово-економічного стану підприємств, загальних обсягів реалізації продукції, інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар. Пожвавлення ділової активності очікували підприємства 10 опитаних областей та переважної більшості видів діяльності. Оцінки щодо майбутньої загальної кількості працівників стали менш песимістичні.

Воєнні дії та їх наслідки залишаються домінуючим чинником, що впливає на спроможність підприємств нарощувати обсяги виробництва. Більше за решту чинників очікувалося посилення впливу занадто високих цін на енергоносії, обмеженості виробничих потужностей і браку кваліфікованих працівників.

Очікування щодо макроекономічної ситуації

Бізнес стримано оцінив обсяги виробництва товарів і послуг в Україні в наступні 12 місяців: баланс відповідей — «мінус» 1,8% (у ІІІ кварталі - 6,1%).

Збільшення обсягу виробництва очікували респонденти з восьми областей. Найвищі очікування продемонстрували підприємства енерго- та водопостачання, великі підприємства, а також ті, що працюють виключно на внутрішньому ринку. Найнижчі - підприємства торгівлі, малі підприємства та ті, що здійснюють лише експортні операції.

Інфляційні очікування поліпшились: у ІV кварталі очікувана в найближчі 12 місяців річна інфляція становила 11,1% порівняно з 11,4 % у попередньому кварталі. Частка респондентів, які вважали, що інфляція перевищить 15%, зменшилася за квартал на 4.8 в.п. до 17,9%.

Воєнні дії залишаються найвагомішим проінфляційним чинником для 83,4% респондентів. Також респонденти очікували на суттєвий вплив чинника «витрати на виробництво» та курсового чинника. Натомість уперше за останні п’ять кварталів послабились очікування щодо зростання цін на світових ринках. Втретє поспіль послабились очікування стосовно впливу чинника «податкові зміни».

Респонденти незначно посилили курсові очікування — до 44,27 грн/$ з 44,11 грн/$ у попередньому кварталі.

66,6% респондентів очікували обмінний курс понад 43,50 грн/$,

32,9% респондентів — у межах 40,51 — 43,50 грн/$.

Поточний стан та очікування підприємств щодо власного розвитку

Бізнес зберіг стримані оцінки поточного фінансово-економічного стану власних підприємств: баланс відповідей становив «мінус» 5,8% порівняно з «мінус» 5,3% у ІІІ кварталі.

Респонденти й надалі позитивно оцінювали зміни фінансово-економічного стану власних підприємств у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 0,8% (у IІІ кварталі 2025 року — 1,7%).

Оптимістичні очікування продемонстрували підприємства енерго- та водопостачання, переробної промисловості та будівництва. Натомість респонденти добувної промисловості очікували на збереження майбутнього фінансово-економічного стану власних підприємств на поточному рівні.

Учасники опитування очікували на збільшення обсягів реалізації продукції в наступні 12 місяців, хоча й дещо нижчими темпами, зокрема на зовнішньому ринку: баланси відповідей — 9,6% і 11,7% (у ІІІ кварталі - 11.0% та 16.1% відповідно).

Зростання загальних обсягів реалізації продукції очікували представники більшості видів економічної діяльності, найбільше — енерго- та водопостачання, переробної промисловості та інших видів діяльності.

Зростання обсягів реалізації продукції на зовнішньому ринку найбільше очікували респонденти підприємств добувної промисловості, інших видів діяльності, а також транспорту та зв'язку.

Респонденти очікували на жвавіше зростання рівня інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар: баланс відповідей 7% (у ІІІ кварталі - 4.3%). Водночас учасники опитування мали стримані очікування щодо інвестиційних видатків на будівельні роботи: баланс відповідей — «мінус» 2,9% (у IІІ кварталі - 0.0%).

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, зберегли очікування щодо зростання їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 15,5% (у ІІІ кварталі - 18.7%). Найвищі очікування мали підприємства енерго- та водопостачання. Частка респондентів, які в наступні 12 місяців планують залучати іноземні інвестиції, становила 21.5% порівняно з 23.3% у попередньому опитуванні.

Кадри

Респонденти надали менш песимістичні оцінки щодо кількості працівників на своїх підприємствах у наступні 12 місяців: баланс відповідей становив «мінус» 3,8% порівняно з «мінус» 4,4% у ІІІ кварталі. Підприємства енерго- та водопостачання, а також інших видів діяльності очікували на збільшення кількості працівників у наступні 12 місяців. Водночас респонденти сільського господарства, добувної та переробної промисловості, будівництва, торгівлі, а також транспорту та зв’язку мали негативні очікування, найбільше — добувної промисловості.

Кредити

Незважаючи на подальше зменшення потреби в позикових коштах найближчим часом (до 31,7% опитаних у ІV кварталі порівняно з 32.8% у ІІІ кварталі), частка респондентів, які планують брати банківські кредити, зросла до 35,8% із 33,3% у ІІІ кварталі.

Підприємства, що планують залучати кредити, традиційно надають перевагу кредитам у національній валюті - 80,9% (у ІІІ кварталі - 78.8%). Зависокі ставки залишаються найсуттєвішою перешкодою для залучення нових кредитів — 43,9% відповідей. Дещо зросла частка респондентів, які надалі зазначали про наявність інших джерел фінансування — до 42,4% порівняно із 41,6% у попередньому опитуванні.

Натомість помітно послабився вплив чинника «надмірні вимоги до застави"(на 3.3 п. п. до 26,5%).

Респонденти послабили свої оцінки щодо жорсткості умов доступу до банківських кредитів: баланс відповідей — 11,6% (у попередньому опитуванні - 12,4%).

Частка компаній, що планують залучати кошти за кордоном, становила 7,1% порівняно з 6,8% у ІІІ кварталі.

Опитування

Квартальне опитування проводилося з 3 до 28 листопада 2025 року. В опитуванні взяли участь 663 підприємства із 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей).

Серед опитаних підприємств 21,1% - компанії торгівлі, 19% - переробної промисловості, 14,3% - сільського господарства, 13,9% - транспорту та зв’язку, 6% - добувної промисловості, 4,8% - енерго- та водопостачання, 3,3% - будівництва, 17,5% - інші; 31,4% респондентів — великі підприємства, 36,7% - середні, 32% - малі.

«Результати опитувань відображають лише думку респондентів — керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України», — підкреслив регулятор.