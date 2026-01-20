Multi від Мінфін
20 січня 2026, 19:32

Бізнес зможе випускати акції за кілька днів: Нацкомісія анонсувала реформу залучення капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ініціювала масштабну дерегуляцію для українського бізнесу, запропонувавши кардинально змінити підхід до випуску цінних паперів. Регулятор планує запровадити спрощений цифровий механізм реєстрації непублічних випусків акцій, передавши ключові повноваження Центральному депозитарію. Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР 20 січня.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) ініціювала масштабну дерегуляцію для українського бізнесу, запропонувавши кардинально змінити підхід до випуску цінних паперів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Бюрократичні перепони гальмують інвестиції

На цей час процедура випуску акцій в Україні є занадто складною, дорогою та зарегульованою. Для малого та середнього бізнесу, а також для стартапів на ранніх стадіях розвитку, цей процес часто стає непосильним бар'єром.

Через бюрократичну тяганину підприємці змушені або відмовлятися від залучення акціонерного капіталу, або шукати альтернативні, часто непрозорі та неформальні шляхи фінансування. Ініціатива Комісії покликана вивести цей ринок з тіні та зробити його доступним.

Як працюватиме новий механізм

Суть реформи полягає у зміні філософії контролю та цифровізації процесів. Функцію первинної реєстрації випусків пропонується передати Центральному депозитарію — установі, яка веде облік прав власності на цінні папери.

Ключові нововведення включають:

  • Скасування попереднього погодження. Непублічні випуски акцій реєструватимуться в Центральному депозитарію автоматично, без необхідності отримувати «добро» від регулятора (НКЦПФР) на старті.
  • Електронний документообіг. Процедура базуватиметься на поданні стандартизованого пакета документів виключно в електронній формі.
  • Зміна формату нагляду. НКЦПФР не перевірятиме папери «на вході», а здійснюватиме контроль вже після реєстрації, використовуючи ризик-орієнтований підхід (перевірка підозрілих операцій).

Очікується, що впровадження цієї системи дозволить скоротити час реєстрації випуску акцій з кількох місяців до кількох днів. Це суттєво зменшить адміністративні витрати для компаній. У перспективі спрощення непублічних випусків стане першим кроком для компаній, які в майбутньому планують вихід на великий публічний ринок (IPO).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

Smerch747
Smerch747
20 січня 2026, 19:48
Чекаємо всією країною вже 30років.
