Microsoft инвестирует 80 миллиардов долларов в дата-центры с фокусом на ИИ

Microsoft объявила о планах инвестировать 80 миллиардов долларов в строительство дата-центров, способных обрабатывать задачи искусственного интеллекта. Об этом пишет investing.com.

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Более половины общей суммы будет направлена на проекты в Соединенных Штатах.

Такое решение компания приняла на фоне всплеска инвестиций технологических компаний в графические процессоры Nvidia.

Эти устройства используются для обучения и запуска моделей ИИ. Гонка И И среди компаний была спровоцирована популярностью ChatGPT от OpenAI, запущенного в конце 2022 года.

Microsoft сообщила о капитальных затратах и приобретенных активах по договорам финансовой аренды во всем мире на сумму 20 миллиардов долларов.

Из этой суммы 14,9 миллиардов долларов было потрачено на недвижимость и оборудование. Финансовый директор Microsoft Эми Худ заявила в октябре, что ожидается последовательное увеличение капитальных затрат во втором финансовом квартале.