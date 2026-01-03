Multi від Мінфін
3 січня 2026, 14:16

ЦБ Індії закликав усі країни світу відмовитися від стейблкоїнів

Резервний банк Індії (RBI) оголосив стейблкоїни високоризиковими активами і закликав інші країни зосередитися не на створенні умов розвитку стейблкоїнів, а на запуску цифрових валют центральних банків (CBDC).

Резервний банк Індії (RBI) оголосив стейблкоїни високоризиковими активами і закликав інші країни зосередитися не на створенні умов розвитку стейблкоїнів, а на запуску цифрових валют центральних банків (CBDC).

Що говорять у банку

У своєму щорічному звіті про фінансову стабільність Індії ЦБ заявив, що стейблкоїни становлять серйозні ризики для світової фінансової стабільності та кредитно-грошової системи.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що говорять у банку

У своєму щорічному звіті про фінансову стабільність Індії ЦБ заявив, що стейблкоїни становлять серйозні ризики для світової фінансової стабільності та кредитно-грошової системи.

Незважаючи на те, що стейблкоїни відіграють важливу роль у криптоіндустрії, а їх значущість підвищилася після набрання чинності законом про регулювання стейблкоїнів у США, прив'язані до фіатних валют токени не відповідають основним характеристикам грошей і можуть послабити вплив центробанків, побоюється RBI.

«Стейблкоїни позиціонуються як альтернативна форма грошей, проте вкрай важливо розуміти: вони не відповідають основним вимогам, яким мають відповідати надійні справжні гроші — це однаковість, гнучкість та цілісність», — йдеться у заяві індійського ЦБ.

Читайте також: Індія запустить стейблкоїн із прив'язкою до рупії

Враховуючи, що стейблкоїни випускаються приватними фінтех-компаніями, їх токени можуть втрачати прив'язку до базового активу, внаслідок чого інвестори зазнають великих втрат, побоюються чиновники.

Швидке зростання кількості стейблкоїнів, прив'язаних до іноземних валют, може призвести до заміщення цих валют і порушити грошовий суверенітет країн, заявив регулятор.

RBI закликав центральні банки всього світу сконцентруватися на розвитку власних цифрових валют, нарікаючи, що їх поширення по світу відбувається надто повільно, на відміну від стейблкоїнів.

ЦБ Індії наполягає: CBDC здатні зберегти «грошову однаковість» завдяки захисту конфіденційності, низьким трансакційним витратам, а також можливості здійснювати міжнародні платежі та перекази.

Минулого року індійський центробанк оголосив про готовність протестувати власну цифрову валюту у регіонах без доступу до Інтернету. Раніше Індія оприлюднила директиву про міжнародні розрахунки у цифрових рупіях.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що в Індії в першому кварталі 2026 року планується запуск стейблкоїну Asset Reserve Certificate (ARC), прив'язаного до курсу індійської рупії. Мета проекту — запобігти відпливу ліквідності в доларові стейблкоїни, підтримати внутрішню економіку і підвищити попит на держборг.

Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Коментарі - 3

+
0
Sg Ms
Sg Ms
3 січня 2026, 16:51
#
Їм подобається всіх контролювати, всіх обмежувати, блокувати, безлімітно друкувати свої фантики, авжеж вони проти вільного світу без кордонів.

Майбутнє за децентралізованим світом крипти, ви маленькі злобні карлики вже нічого з цим не поробите.
+
+15
Karin77
Karin77
3 січня 2026, 17:09
#
Повна безконтрольність в цьому також не приведе ні до чого доброго та може несподівано вдарити також і по вас.
+
0
Выживший После Бусификации
Выживший После Бусификации
3 січня 2026, 17:16
#
Только вот контроль государства == коррупция
