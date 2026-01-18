Multi від Мінфін
18 січня 2026, 14:07

У разі введення ПДВ для ФОПів податкове навантаження для «спрощенців» 1 групи зросте у 20 разів — Южаніна

В Україні може настати справжній податковий «блекаут» для малого бізнесу. Народна депутатка Ніна Южаніна, спираючись на дані ДПС та Міністерства фінансів, оприлюднила аналіз наслідків можливого запровадження обов’язкової реєстрації платниками ПДВ для підприємців, чий річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.

У разі введення ПДВ для ФОПів податкове навантаження для «спрощенців» 1 групи зросте у 20 разів — Южаніна
Фото: freepik

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

40% підприємців опиняться під тиском

За словами Южаніної, нові правила реєстрації платниками ПДВ зачеплять 633 402 ФОП, що становить близько 39% від усіх «спрощенців» першої, другої та третьої груп. Найбільшого удару зазнає друга група, яка є основою малого ритейлу.

Серед тих, хто перевищив ліміт у мільйон гривень:

  • Друга група становить більшість — 374 206 осіб (59,1%);
  • Третя група налічує 253 604 особи (40%);
  • Перша група включає 5 592 підприємці (0,9%).

Катастрофічне зростання навантаження

Цифри свідчать про те, що сукупна сума ПДВ для таких ФОПів може сягнути 143 мільярдів гривень. Це у 3,5 раза більше, ніж сума єдиного податку, яку ці ж підприємці сплатили у 2024 році (40,7 млрд грн).

Депутатка наголошує, що для окремих категорій бізнесу збільшення податкового тиску буде фатальним:

  • Для першої групи навантаження зросте у 20 разів;
  • Для другої групи — у 15 разів;
  • Для третьої групи — у 1,6 раза.

Адміністративна пастка та занижені розрахунки

Окрім фінансових витрат, ПДВ принесе із собою складне адміністрування. Підприємцям доведеться вести повноцінну бухгалтерію, реєструвати податкові накладні та стикатися з ризиками їхнього блокування через систему СМКОР.

Южаніна також зауважила, що Міністерство фінансів у своїх прогнозах оцінює додаткові доходи бюджету лише у 40 млрд грн, що значно менше за реальні розрахункові 143 млрд грн. На думку депутатки, це може свідчити або про помилку в розрахунках, або про свідоме заниження цифр, або про те, що уряд заздалегідь очікує масове закриття малого бізнесу.

«Це знищення українського дрібного бізнесу під час війни», — підсумувала Южаніна.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
zevs1
zevs1
18 січня 2026, 14:40
#
Скорее всего будет социальный взрыв с переходом в гражданский конфликт между обществом и властью.
По факту власть обьявила войну ФОПам
+
0
financialGenius
financialGenius
18 січня 2026, 15:45
#
Власть не решает стратегические вопросы связанные с демографическим кризисом, а только усугубляют ситуацию и люди продолжают уезжать , много ворует, а когда миндичгейт вскрыли те свалили, а народу кидают какую-то незначительную новость про Юлю на копейки и что бы пипл схавал и забыл про миллиарды и двушечку на кацапстан , теперь у меня вопрос, а эти менеджеры они точно за Украину и украинцы или там все с Израиля и делают все для параши ?
