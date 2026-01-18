У разі введення ПДВ для ФОПів податкове навантаження для «спрощенців» 1 групи зросте у 20 разів — Южаніна

В Україні може настати справжній податковий «блекаут» для малого бізнесу. Народна депутатка Ніна Южаніна, спираючись на дані ДПС та Міністерства фінансів, оприлюднила аналіз наслідків можливого запровадження обов’язкової реєстрації платниками ПДВ для підприємців, чий річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.

40% підприємців опиняться під тиском

За словами Южаніної, нові правила реєстрації платниками ПДВ зачеплять 633 402 ФОП, що становить близько 39% від усіх «спрощенців» першої, другої та третьої груп. Найбільшого удару зазнає друга група, яка є основою малого ритейлу.

Серед тих, хто перевищив ліміт у мільйон гривень:

Друга група становить більшість — 374 206 осіб (59,1%);

Третя група налічує 253 604 особи (40%);

Перша група включає 5 592 підприємці (0,9%).

Катастрофічне зростання навантаження

Цифри свідчать про те, що сукупна сума ПДВ для таких ФОПів може сягнути 143 мільярдів гривень. Це у 3,5 раза більше, ніж сума єдиного податку, яку ці ж підприємці сплатили у 2024 році (40,7 млрд грн).

Депутатка наголошує, що для окремих категорій бізнесу збільшення податкового тиску буде фатальним:

Для першої групи навантаження зросте у 20 разів;

Для другої групи — у 15 разів;

Для третьої групи — у 1,6 раза.

Адміністративна пастка та занижені розрахунки

Окрім фінансових витрат, ПДВ принесе із собою складне адміністрування. Підприємцям доведеться вести повноцінну бухгалтерію, реєструвати податкові накладні та стикатися з ризиками їхнього блокування через систему СМКОР.

Южаніна також зауважила, що Міністерство фінансів у своїх прогнозах оцінює додаткові доходи бюджету лише у 40 млрд грн, що значно менше за реальні розрахункові 143 млрд грн. На думку депутатки, це може свідчити або про помилку в розрахунках, або про свідоме заниження цифр, або про те, що уряд заздалегідь очікує масове закриття малого бізнесу.

«Це знищення українського дрібного бізнесу під час війни», — підсумувала Южаніна.